Accordo Ford-Renault per due elettriche: se tornasse la Ford Fiesta?

Ford e Renault hanno annunciato un clamoroso accordo di collaborazione che vedrà i francesi fornire una piattaforma per nuovi modelli elettrici alla casa dell’ovale blu. Ne abbiamo scritto proprio stamattina ma la notizia ha avuto una forte risonanza vista la portata dell’operazione. I dettagli di quello che arriverà ancora non ci sono, tranne che il primo modello frutto della partnership debutterà nel 2028. Tuttavia, gli indizi portano dritti verso il ritorno di Ford nel segmento B per dare finalmente un’erede alla Ford Fiesta che è uscita dal mercato da diverso tempo, lasciando un vuoto che la casa automobilistica non ha ancora colmato.

TORNA LA FIESTA?

I modelli che nasceranno grazie a questa partnership, complessivamente due e tutti per l’Europa, saranno caratterizzati da dinamiche di guida distintive, autentico DNA Ford ed esperienze intuitive. Così si è espressa la casa dell’ovale blu in merito. Si parla di piattaforma fornita da Ampere, divisione di Renault che si occupa di auto elettriche e produzione a Douai dove oggi già si realizza la Renault 5. Insomma, si pensa davvero che potrebbe arrivare una nuova segmento B, un’erede della Fiesta anche se in versione 100% elettrica. Un’operazione simile a quella fatta da Nissan per la nuova Micra che deriva dalla Renault 5.

In questo caso, però, Ford seguirebbe una via un po’ diversa da quella presa da Nissan. Piattaforma e meccanica saranno di Renault ma solo come modo per accelerare lo sviluppo delle vetture e abbassare i costi. Il primo modello non sarà una Renault 5 un po’ rivista nel frontale ma una vera Ford, con uno stile personale e tutto suo. Del resto, Jim Farley, Presidente e CEO di Ford, è stato molto chiaro affermando che sfrutteranno le economie di scala con Renault proponendo un modello che rispecchi il loro DNA. Insomma, andranno a differenziarsi il più possibile dall’offerta della casa francese.

Sarà quindi molto interessante saperne di più su questo progetto che sarà molto importante per i piani di rilancio di Ford nel Vecchio Continente.

E IL SECONDO MODELLO?

Ancora non sappiamo nulla. Non si dovrebbe trattare di una citycar ancora più piccola. Difficile pensare che possa arrivare un SUV di segmento C dato che Ford può già contare sulle nuove Explorer e Capri. Nulla è stato detto, infatti, su di un eventuale cambiamento della partnership con Volkswagen. Questi due modelli, infatti, nascono sulla piattaforma MEB del Gruppo tedesco. Si para di una vettura derivata dalla Renault 4 ma di certo non c’è nulla, nemmeno la data di lancio. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.