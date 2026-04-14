Promozione Ford Kuga: ad aprile 9.000 euro di sconto sulla full hybrid
L’offerta di Ford ad aprile 2026 consente di acquistare una Kuga full hybrid con un importante vantaggio, ma solo su vetture in pronta consegna con permuta o rottamazione e finanziamento.
La Ford Kuga è protagonista di una interessante promozione che offre uno sconto significativo per il mese di aprile. La motorizzazione oggetto dell’offerta è la full hybrid, quindi rappresenta la soluzione ideale per chi ricerca un SUV ibrido di medie dimensioni. Come spesso accade in questi casi, però, il prezzo è ottenibile solo se si acquista attraverso determinate condizioni.
Un apprezzato SUV di segmento C
La Kuga è uno dei SUV più apprezzati del mercato europeo, arrivato alla terza generazione e sottoposto ad un importante restyling nel 2024 che ne ha modernizzato il look e arricchito i contenuti tecnologici, cone l’avanzato sistema di assistenza alla guida BlueCruise. La gamma di motorizzazioni prevede un benzina entry level, una motorizzazione full hybrid, disponibile sia con trazione anteriore che integrale, e una plug-in hybrid, che abbiamo recentemente provato.
La versione in promozione
Fino al 30 aprile, la versione Kuga ST-Line full hybrid aggiornata al Model Year 2026 è offerta con un vantaggio per il cliente di ben 9.000 euro, pari al 22% sul prezzo di listino. La motorizzazione è il 2.5 con tecnologia ibrida da 180 CV e trazione anteriore: è realizzata in collaborazione con Toyota, quindi si tratta di un sistema affidabile e collaudato, pur con delle differenze (ad esempio a livello di trasmissione).
Le condizioni
Come detto, non tutti possono accedere al prezzo promozionato, ma solo chi effettua l’acquisto rispettando le determinate condizioni. L’offerta è infatti valida solo in caso di:
- permuta o rottamazione di un veicolo con almeno 6 mesi di proprietà alla data di immatricolazione del nuovo veicolo;
- vetture in pronta consegna;
- finanziamento IdeaFord con formula della maxi-rata pari al valore futuro garantito.
L’esempio di finanziamento
Nell’ambito della promozione di aprile 2026, Ford propone a titolo di esempio un anticipo di 6.000 euro, 48 rate mensili da 260,66 euro, una rata finale pari al VFG di 18.515 euro. Le spese di incasso rata sono di 5 euro mensili, mentre quelle di gestione pratica sono pari a 390 euro. L’importo totale del credito è di 25.640 euro, mentre il totale da rimborsare è pari a 31.330,78 euro (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,00%). Il limite chilometrico alla fine del periodo è di 30.000 km, oltre i quali in caso di restituzione o nuovo acquisto viene applicato un costo di 0,20 euro al km.