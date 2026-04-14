Promozione Ford Kuga: ad aprile 9.000 euro di sconto sulla full hybrid

La Ford Kuga è protagonista di una interessante promozione che offre uno sconto significativo per il mese di aprile. La motorizzazione oggetto dell’offerta è la full hybrid, quindi rappresenta la soluzione ideale per chi ricerca un SUV ibrido di medie dimensioni. Come spesso accade in questi casi, però, il prezzo è ottenibile solo se si acquista attraverso determinate condizioni.

Un apprezzato SUV di segmento C

La Kuga è uno dei SUV più apprezzati del mercato europeo, arrivato alla terza generazione e sottoposto ad un importante restyling nel 2024 che ne ha modernizzato il look e arricchito i contenuti tecnologici, cone l’avanzato sistema di assistenza alla guida BlueCruise. La gamma di motorizzazioni prevede un benzina entry level, una motorizzazione full hybrid, disponibile sia con trazione anteriore che integrale, e una plug-in hybrid, che abbiamo recentemente provato.

La versione in promozione

Fino al 30 aprile, la versione Kuga ST-Line full hybrid aggiornata al Model Year 2026 è offerta con un vantaggio per il cliente di ben 9.000 euro, pari al 22% sul prezzo di listino. La motorizzazione è il 2.5 con tecnologia ibrida da 180 CV e trazione anteriore: è realizzata in collaborazione con Toyota, quindi si tratta di un sistema affidabile e collaudato, pur con delle differenze (ad esempio a livello di trasmissione).

Le condizioni

Come detto, non tutti possono accedere al prezzo promozionato, ma solo chi effettua l’acquisto rispettando le determinate condizioni. L’offerta è infatti valida solo in caso di:

permuta o rottamazione di un veicolo con almeno 6 mesi di proprietà alla data di immatricolazione del nuovo veicolo;

di un veicolo con almeno 6 mesi di proprietà alla data di immatricolazione del nuovo veicolo; vetture in pronta consegna ;

; finanziamento IdeaFord con formula della maxi-rata pari al valore futuro garantito.

L’esempio di finanziamento

Nell’ambito della promozione di aprile 2026, Ford propone a titolo di esempio un anticipo di 6.000 euro, 48 rate mensili da 260,66 euro, una rata finale pari al VFG di 18.515 euro. Le spese di incasso rata sono di 5 euro mensili, mentre quelle di gestione pratica sono pari a 390 euro. L’importo totale del credito è di 25.640 euro, mentre il totale da rimborsare è pari a 31.330,78 euro (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,00%). Il limite chilometrico alla fine del periodo è di 30.000 km, oltre i quali in caso di restituzione o nuovo acquisto viene applicato un costo di 0,20 euro al km.