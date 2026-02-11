Novità Ford Kuga 2026, arriva BlueCruise: guida a mani libere in autostrada

Ford Kuga, debutta in Europa il Model Year 2026 e come promesso dalla casa dell’ovale blu alla fine dello scorso anno, arriva una novità importante e cioè il supporto a BlueCruise, un’avanzata tecnologia di assistenza alla guida che offre la possibilità di poter sperimentare in autostrada la guida a mani libera ma sempre con occhi ben puntati sulla strada.

COME FUNZIONA?

Sfruttando il cruise control adattivo, il sistema BlueCruise gestisce attivamente sterzo, accelerazione, frenata e mantenimento della corsia. Mantiene la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e può funzionare sia a velocità autostradali e sia nel traffico intenso con frequenti fermate e ripartenze (in caso di code insomma). Il suo funzionamento è permesso quando la vettura viaggia in quelle che Ford chiama “Blu Zones". In termini semplici, questo avanzato sistema di assistenza alla guida potrà essere utilizzato su circa il 95% delle autostrade in 16 Paesi in Europa tra cui l’Italia. Quando viene attivato, si possono togliere le mani dal volante. In ogni caso, bisogna mantenere sempre la massima attenzione sulla strada per essere pronti ad intervenire in caso di necessità.

BlueCruise sarà disponibile sui nuovi modelli Kuga con cambio automatico a partire da aprile. La tecnologia è inclusa nel Driver Assistance Pack, di serie sugli allestimenti ST-Line X e Active X, e disponibile come optional per i modelli Titanium e ST-Line. Tutte le Kuga dotate di BlueCruise possono beneficiare di un periodo di prova di tre mesi. Successivamente bisognerà pagare un abbonamento i cui prezzi ancora non sono stati comunicati.

LE ALTRE NOVITÀ

Non solo l’integrazione di BlueCruise, comunque, perché con il Model Year 2026, sulla Ford Kuga arrivano ulteriori piccole novità a partire dal nuovo sistema audio B&O Premium, di serie sulle serie ST-Line X e Active X. Arrivano, inoltre, un aggiornamento dell’infotainment e su tutti i modelli l’opzione Premium Connectivity (prova gratuita di 90 giorni), che offre ai clienti l’accesso ai servizi di streaming più diffusi tramite il sistema di infotainment SYNC 4, nonché la possibilità di giocare e persino di divertirsi con il karaoke.