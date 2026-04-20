La Ford Mustang ha conquistato il Nurburgring: primato da brividi

Persino i colleghi piloti saranno rimasti a bocca aperta per la straordinaria performance di Dirk Müller al volante della Mustang GTD Competition. Andiamo per ordine perché gli ultimi giorni sono stati caotici nell’Inferno Verde. Nel weekend è stata interrotta anzitempo e in maniera tragica Gara-1 della classica sfida di durata ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’. Un crash multiplo tra più auto ha determinato il decesso di Juha Miettinen, pilota svedese di 66 anni che si trovava al volante della BMW 325i n.121, oltre alla conseguente sospensione e cancellazione della corsa.

Il giro record della Ford è stato registrato giorni prima sul tracciato del Nürburgring Nordschleife con una versione della muscle car evoluta prodotta in serie limitata e numerata. Il prezzo dell’auto non è stato ufficializzato, ma sarà verosimilmente superiore ai circa 327.960 dollari della Mustang GTD standard. Il bolide ha fermato il cronometro a 6:40,835, superando nettamente il tempo precedente della GTD tradizionale e battendo la Chevrolet Corvette ZR1 e ZR1X e tutti gli altri competitor.

Ford regina del Nürburgring

La Casa americana sta dettando legge sul tracciato tedesco negli ultimi tempi. La GT Mk IV ha conquistato il primato assoluto tra le auto americane, compiendo un giro in 6:15,977, terzo tempo assoluto dietro Volkswagen ID. R e Porsche 919 Hybrid Evo, e attualmente la più veloce auto con motore termico sull’iconica pista.

Nel 2024 la Mustang GTD aveva stabilito il record per una vettura di serie americana con un tempo di 6:57,685, scendendo sotto la soglia dei sette minuti e offuscando il crono della Dodge Viper ACR di oltre quattro secondi. Ford era tornata sul tracciato teutonico migliorando ulteriormente il risultato fino a 6:52,072. Chevrolet si era rilevata in seguito più veloce della precedente Mustang GTD: la ZR1 aveva ottenuto un tempo di 6:50,763, mentre la ZR1X era scesa fino a 6:49,275. La Casa dell’Ovale Blu ora ha replicato con un crono davvero impressionante: 6:40,835. Un miglioramento di oltre 11 secondi rispetto al precedente record della GTD e più veloce di oltre otto secondi rispetto alla ZR1X.

Potenza estrema

La Mustang GTD Competition, attesa nei prossimi mesi sul mercato, può contare su un V8 5,2 litri sovralimentato, potenziato rispetto agli oltre 815 CV della versione stradale, e un peso ridotto. La versione che ha segnato il record in pista presenta un peso piuma, grazie a dei cerchi in magnesio, dei sedili a guscio in carbonio e delle sospensioni alleggerite. Sulla bilancia la GTD standard pesa circa 1.998 kg. L’aerodinamica dell’ultima versione è stata stravolta da un nuovo pacchetto che include un alettone posteriore maggiorato, elementi anteriori ridisegnati e un uso più esteso della fibra di carbonio.

Il risultato? Un bolide con una maggiore deportanza, capace di rimanere incollato all’asfalto del Nürburgring. Come vedrete nel filmato in alto, la Mustang è riuscita a trovare stabilità alle alte velocità anche nei curvoni più insidiosi del circuito del Nürburgring Nordschleife. Il pilota tedesco Dirk Müller ha vinto in carriera la 24 Ore di Le Mans con il team Ford Chip Ganassi insieme a Sebastien Bourdais e Joey Hand su Ford GT GTE. Ha partecipato a 8 diverse edizioni della super classica francese tra il 1999 e il 2019, ottenendo un successo, un secondo posto e due terzi posti. Aveva l’esperienza giusta per scrivere una nuova pagina di storia della Ford.