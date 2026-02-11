Con questo strumento (ora scontato) puoi capire se un'auto è stata riverniciata

Il mercato dell’usato gode di ottima salute. Ma non mancano i rischi, specie quando si acquista da un privato. I rischi più comuni non riguardano solo i chilometri scalati, la manutenzione non eseguita e i componenti meccanici danneggiati, ma anche che l’auto possa essere stata incidentata. O aver subito colpi in vari punti della carrozzeria. Per quanto apparentemente piccoli (e a volte non sono neanche tali), poter sapere con certezza se la carrozzeria è integra o danneggiata è un aspetto decisivo per stabilire il valore reale del veicolo come fare? Con un misuratore di spessore della vernice. Su Amazon c’è un coupon per acquistare il misuratore Neoteck a meno di 75€.

A cosa serve uno spessimetro per la vernice

Con questo strumento si ha la possibilità di capire se una parte della carrozzeria è stata riverniciata o stuccata. È un’informazione importante per valutare il reale stato del veicolo. E nel caso se c’è qualcuno che sta tentando di frodarvi. Disporre di un controllo rapido aiuta anche i professionisti che effettuano perizie o valutazioni preliminari e che necessitano di uno strumento portatile, leggero e adatto a misurazioni frequenti. La capacità di riconoscere automaticamente il tipo di metallo consente di passare da una zona all’altra della vettura senza regolazioni manuali, senza perdite di tempo e senza rischio di graffi o segni.

Come riesce questo misuratore a effettuare le misurazioni? Sfruttando due principi fisici. Sulle superfici in acciaio viene utilizzata l’induzione magnetica. Questa misura la distanza tra la sonda e il metallo sottostante interpretando la variazione del campo generato. Sull’alluminio entra invece in gioco il metodo delle correnti parassite, che è sensibile alla risposta elettrica del materiale quando attraversato da un segnale ad alta frequenza. L’elettronica interna riconosce automaticamente il tipo di lega e applica la tecnica appropriata. Il risultato è una misurazione precisa anche su superfici curve.

Il display retroilluminato facilita le verifiche anche nei luoghi meno luminosi e permette di controllare in tempo reale la stabilità della lettura. Le piastre e le pellicole di calibrazione incluse consentono di verificare la precisione nel tempo, così da avere sempre misurazioni attendibili. Uno strumento pratico e utile che, a un prezzo così basso, aiuta a evitare sorprese e a valutare con maggiore consapevolezza lo stato reale di un’auto usata.