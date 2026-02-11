Cerca

Con questo strumento (ora scontato) puoi capire se un'auto è stata riverniciata

Con questo strumento (ora scontato) puoi capire se un'auto è stata riverniciata
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 11 feb 2026

Il mercato dell’usato gode di ottima salute. Ma non mancano i rischi, specie quando si acquista da un privato. I rischi più comuni non riguardano solo i chilometri scalati, la manutenzione non eseguita e i componenti meccanici danneggiati, ma anche che l’auto possa essere stata incidentata. O aver subito colpi in vari punti della carrozzeria. Per quanto apparentemente piccoli (e a volte non sono neanche tali), poter sapere con certezza se la carrozzeria è integra o danneggiata è un aspetto decisivo per stabilire il valore reale del veicolo come fare? Con un misuratore di spessore della vernice. Su Amazon c’è un coupon per acquistare il misuratore Neoteck a meno di 75€.

Applica il coupon per acquistare in offerta il misuratore Neoteck

A cosa serve uno spessimetro per la vernice

Con questo strumento si ha la possibilità di capire se una parte della carrozzeria è stata riverniciata o stuccata. È un’informazione importante per valutare il reale stato del veicolo. E nel caso se c’è qualcuno che sta tentando di frodarvi. Disporre di un controllo rapido aiuta anche i professionisti che effettuano perizie o valutazioni preliminari e che necessitano di uno strumento portatile, leggero e adatto a misurazioni frequenti. La capacità di riconoscere automaticamente il tipo di metallo consente di passare da una zona all’altra della vettura senza regolazioni manuali, senza perdite di tempo e senza rischio di graffi o segni.

Neoteck Spessimetro per Vernice Auto Digitale 0-1500um Handheld LCD Misuratore di Spessore del Rivestimento Set Tester di Spessore della Vernice per Auto di Metallo Sonda Fe NFe - Arancione

Neoteck Spessimetro per Vernice Auto Digitale 0-1500um Handheld LCD Misuratore di Spessore del Rivestimento Set Tester di Spessore della Vernice per Auto di Metallo Sonda Fe NFe – Arancione

82,99
Vedi l’offerta

Come riesce questo misuratore a effettuare le misurazioni? Sfruttando due principi fisici. Sulle superfici in acciaio viene utilizzata l’induzione magnetica. Questa misura la distanza tra la sonda e il metallo sottostante interpretando la variazione del campo generato. Sull’alluminio entra invece in gioco il metodo delle correnti parassite, che è sensibile alla risposta elettrica del materiale quando attraversato da un segnale ad alta frequenza. L’elettronica interna riconosce automaticamente il tipo di lega e applica la tecnica appropriata. Il risultato è una misurazione precisa anche su superfici curve.

Applica il coupon per acquistare in offerta il misuratore Neoteck

Il display retroilluminato facilita le verifiche anche nei luoghi meno luminosi e permette di controllare in tempo reale la stabilità della lettura. Le piastre e le pellicole di calibrazione incluse consentono di verificare la precisione nel tempo, così da avere sempre misurazioni attendibili. Uno strumento pratico e utile che, a un prezzo così basso, aiuta a evitare sorprese e a valutare con maggiore consapevolezza lo stato reale di un’auto usata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
È in offerta la tuta impermeabile per utilizzare la moto anche nelle giornate di pioggia e vento
Offerte e Promozioni
Ripara le gomme dell’auto con questo sigillante in offerta compatibile con i sensori TPMS
Offerte e Promozioni
Cambio olio: gli attrezzi indispensabili per farlo in garage risparmiando
Offerte e Promozioni
È in offerta lo strumento da usare quando l’auto è in panne in mezzo alla strada
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.