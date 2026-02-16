Scende sotto i 10€ la pasta per rimuovere completamente tutti i graffi superficiali dalla carrozzeria

Che fastidio i graffi sulla carrozzeria dell’auto. Eppure, anche se non compromettono l’utilizzo del mezzo, sono una scocciatura. Anche perché sono più frequenti di quanto si pensi. Basta un contatto con un pilastro durante una manovra in garage o il lieve urto contro un muretto per ritrovarsi con segni antiestetici sulla carrozzeria. Senza ignorare tutte le cause riconducibili alla disattenzione o all’imperizia degli altri automobilisti e utenti della strada. In tutti i casi prima di rivolgersi a un carrozziere, vale la pena valutare un intervento fai da te con prodotti specifici. Sono diverse le soluzioni disponibili, ma la pasta Arexons è indubbiamente tra le migliori. Ed è oggi in offerta su Amazon con il 14% di sconto.

Come ripristinare la superficie della carrozzeria

La pasta rimuovi graffi Arexons si applica manualmente e contiene microparticelle che agiscono per abrasione controllata. Significa che rimuove lo strato superficiale danneggiato e uniformando la superficie. Il principio è simile a quello della carteggiatura, ma con un’azione molto più delicata e graduale.

Le microparticelle contenute nella formulazione asportano materiale in modo uniforme, eliminando completamente i graffi superficiali. Quindi non serve per i segni più profondi? Per un trattamento risolutivo bisogna fare riferimento a interventi professionali, ma anche in questo caso la pasta Arexons riesce a ridurre l’effetto visivo di questi segni, attenuandone l’effetto.

L’applicazione manuale richiede movimenti circolari costanti, esercitando una leggera pressione sulla superficie interessata. Il prodotto include agenti lucidanti che compensano l’opacizzazione causata dall’abrasione, restituendo brillantezza alla zona trattata. È un dettaglio fondamentale per evitare che l’area riparata appaia diversa dal resto della carrozzeria.

La pasta Arexons è uno di quei prodotti da avere sempre a disposizione in garage o nella cassetta degli attrezzi. A meno di 10€ grazie all’offerta di oggi è davvero un acquisto conveniente.