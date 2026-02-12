Cacciavite dinamometrico in offerta, uno strumento utile per la manutenzione della moto

La manutenzione non è mai solo la sostituzione di uno o più componenti. Tanto sulle auto quanto sulle moto è necessario operare con attenzione, anche e soprattutto nello smontaggio e nel rimontaggio dei componenti e dei vari supporti e ripari. Per farlo a volte non basta la sola attenzione. E uno strumento elettronico come il cacciavite dinamometrico ANPUDS può essere quello di cui si ha bisogno ogni volta che si interviene su moto e auto. Oggi su Amazon è acquistabile a meno di 80€ applicando il coupon con lo sconto del 15%.

Come funziona il controllo elettronico della coppia

Il cacciavite dinamometrico digitale con campo di lavoro compreso tra 0,045 e 3 Nm è pensato per lavorare sulle parti delicate dell’auto o della moto. A differenza delle chiavi dinamometriche a scatto, il sistema elettronico utilizza sensori interni per monitorare in tempo reale la coppia applicata. Quando si raggiunge il valore preimpostato, l’impugnatura genera una vibrazione (grazie al motore integrato), si illumina l’apposito LED e il cacciavite emette un segnale acustico. Questo triplo avviso permette di capire quando fermarsi così da riduce il rischio di superare la soglia impostata e danneggiare i vari componenti.

L’ampio display LED a colori consente di leggere chiaramente il valore impostato e quello applicato, anche in ambienti poco illuminati. Il dispositivo consente di memorizzare fino a dieci valori preimpostati e archiviare centinaia di dati di serraggio. La testa è progettata per accogliere bussole e inserti con sistema a sgancio rapido.

Uno strumento utile per serrare correttamente viti di carene e cupolini, fissaggi di leve freno e frizione, staffe di specchietti, coperchi motore e componenti in alluminio su moto, ma anche per intervenire su pannelli interni, sensori, coperture in plastica, moduli elettronici e piccoli elementi di finitura nell’abitacolo dell’auto.