100 strumenti in un'unica valigetta: l’offerta ideale per la manutenzione dell’auto

Le valigette degli attrezzi sono preziose e fondamentali. Ma hanno spesso il limite di ospitare attrezzi e strumenti in maniera disordinata. Tanto che richiuderla è sempre un’arte di incastri e fatica. Senza dimenticare che altrettanto spesso difficilmente si riesce ad avere sempre tutto a disposizione. Così che si inizia un lavoro e poi manca lo strumento per completarlo. Una soluzione davvero utile, interessante e conveniente? La valigia Beta BW 2054E-100 con ben 100 diversi utensili. È in offerta su Amazon con il 17% di sconto.

Una piccola officina sempre a portata di mano

La valigia Beta BW 2054E-100 è la soluzione ideale per avere sempre a disposizione lo strumento utile per i principali lavori di manutenzione sulla propria auto o moto. Ha il grande vantaggi di essere molto assortita e contenere diversi utensili, non solo una serie di cacciaviti, di chiavi a bussola o di altri strumenti specifici.

Al suo interno, infatti, si trovano:

cricchetto reversibile da 1/4″

serie di bussole esagonali da 1/4″ con misure da 4 a 14 mm

prolunghe e snodo per bussole

serie di inserti per cacciavite con relativo adattatore

serie di chiavi a brugola maschio esagonale

chiavi combinate metriche

pinza universale

pinza a becchi lunghi

tronchese a taglienti diagonali

chiave regolabile

cacciaviti per viti a taglio e a croce in diverse lunghezze

cercafase

martello

seghetto con lama

cutter

metro flessibile

lima

La presenza del cricchetto con bussole metriche e delle chiavi permette di intervenire sulla maggior parte dei fissaggi presenti su auto e moto, mentre pinze e tronchesi permettono di intervenire su cavi, fascette e piccoli componenti metallici. Non mancano i cacciaviti e gli inserti per lavorare sugli elementi interni ed esterni del veicolo.

La struttura è in alluminio con angoli rinforzati antiurto, dimensioni compatte (400x300x140 mm) e una pratica maniglia rivestita in gomma antiscivolo per il trasporto. All’interno trovano posto due pannelli organizzati e un fondo termoformato morbido che mantiene ogni utensile in sede. A questo prezzo è una piccola officina portatile per avere sempre tutto a disposizione in garage o quando si è in viaggio.