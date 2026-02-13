Battistrada consumato? Con pochi euro puoi sapere l’usura della gomma prima di metterti alla guida

Il più delle volte ci accorgiamo che una gomma è usurata quando si rompe o non tiene la pressione. Spesso queste situazioni avvengono nei momenti meno opportuni. Rimanere con l’auto in panne quando si va di fretta o si è lontani da casa non è un problema di poco conto. Per avere il quadro della situazione sull’usura delle gomme della propria auto è possibile ricorrere a un misuratore meccanico. Oggi su Amazon è in offerta il misuratore GODESON con il quale avere in pochi secondi l’indicazione precisa sulla profondità del battistrada.

Perché è importante sapere quanto è profondo il battistrada

La profondità del battistrada è uno degli elementi più importanti che incide sulla tenuta e l’efficienza di una gomma. Diventa un fattore ancora più importante soprattutto nei mesi più freddi. In questi casi, infatti, avere uno strumento semplice e immediato fa davvero la differenza.

Il misuratore di profondità del battistrada GODESON è un dispositivo meccanico compatto, pensato per misurare con precisione l’altezza residua delle scanalature. È calibrato da 0 a 1 pollice con suddivisione in trentaduesimi di pollice. La lettura avviene inserendo la sonda all’interno del solco e appoggiando la base sul battistrada. Il valore emerge direttamente sull’asta graduata.

La principale particolarità di questo strumento è la presenza di una barra codificata a colori che facilita l’interpretazione del dato. La fascia rossa copre l’intervallo da 0 a 3 trentaduesimi di pollice e indica una condizione critica, con pneumatico prossimo o già oltre il limite legale in molti Paesi. La fascia gialla si estende da 3 a 6 trentaduesimi e segnala una fase intermedia, in cui l’aderenza sul bagnato può iniziare a ridursi. La fascia verde, da 6 fino a 32 trentaduesimi, indica invece una condizione regolare.

Questo misuratore ha il vantaggio non solo di essere semplice da usare, ma anche facile da trasportare. Può essere utilizzato per le gomme di auto, motociclette e camion leggeri. È uno di quegli strumenti da avere sempre a disposizione per un controllo rapido prima di mettersi alla guida e a ridosso di un lungo viaggio.