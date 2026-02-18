Approfitta dello sconto sul bloccadisco con allarme sonoro per la sicurezza della tua moto
Un sistema meccanico con sensore integrato.
Parcheggiare la moto sotto casa durante la notte oppure lasciarla in strada vicino all’ufficio, allo studio medico o in qualsiasi altro posto poco controllato porta sempre a un certo margine di rischio. Anche una sosta rapida davanti a un negozio può trasformarsi in un’occasione, soprattutto quando la moto risulta particolarmente allettante. In tutti questi casi i dispositivi antifurto meccanici sono ancora una delle prime forme di difesa. Anche come deterrente. Tra i migliori bloccadisco a cui fare riferimento c’è sicuramente il dispositivo Reapp. Cosa ha di diverso rispetto agli altri? Integra un allarme sonoro che si attiva a ogni minimo tentativo di spostamento della moto. Progettato per veicoli dotati di freno a disco, può essere utilizzato su moto, scooter, biciclette e ciclomotori. Oggi è in offerta su Amazon a meno di 25€.
La protezione ideale
Come detto questo dispositivo integra un sensore di vibrazione che attiva un allarme acustico da 110 decibel che si inserisce nel momento in cui rileva movimenti o urti sospetti. Una volta inserito, è sufficiente premere verso il basso il perno di chiusura per attivarlo. Dopo pochi secondi un segnale acustico conferma l’entrata in funzione del sistema.
Il bloccadisco è realizzato in lega di alluminio con struttura sigillata, una caratteristica che contribuisce a resistere a urti e condizioni atmosferiche avverse come pioggia o umidità. Il cilindro utilizza una chiave in rame progettata per garantire uno sblocco più fluido rispetto ai sistemi tradizionali a foro tondo. In dotazione è presente un cavo promemoria da 1,5 metri che aiuta a ricordare la presenza del blocco prima di rimettersi in marcia.
L’alimentazione è affidata a delle batterie che assicurano un’autonomia di diversi mesi. Quando la carica si sta esaurendo un segnale acustico avverte che è arrivato il momento di cambiare le batterie. Il bloccadisco Reapp è un dispositivo completo, affidabile e ora anche economico da avere a disposizione per la protezione della propria moto.