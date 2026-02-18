Cina e Europa vogliono meno comandi touch nelle auto

Sempre più schermi all’interno delle auto da cui gestire tutte le funzionalità anche quelle basilari come il climatizzatore. Interni quindi sempre più digitali, una scelta fatta anche per ragioni stilistiche ma che nel tempo è risultata poco pratica e soprattutto poco sicura dato che le persone, per poter gestire le funzioni di bordo sono portate a distrarsi alla guida, con tutte le conseguenze del caso. Una tendenza che oggi alcune case automobilistiche hanno messo in discussione preferendo fare un passo indietro, reintroducendo i comandi fisici almeno per le funzioni base, quelle più utilizzate. C’è poi anche un ulteriore aspetto da ricordare e cioè l’introduzione dei nuovi protocolli di Euro NCAP 2026, che prevedono una stretta sui display touch.

PER LE 5 STELLE SERVONO I COMANDI FISICI

Insomma, per le auto che saranno testate a partire da quest’anno, per ottenere le 5 stelle, il massimo punteggio assegnato da Euro NCAP, servirà che all’interno dell’abitacolo siano presenti una serie di controlli fisici che permettano di gestire le funzionalità essenziali del veicolo. Come scrivevamo nel 2024 quando fu annunciata tale novità, Euro NCAP ha deciso che 5 funzionalità delle auto dovranno essere accessibili attraverso dei comandi fisici: frecce, luci di emergenza, clacson, tergicristalli e chiamata d’emergenza eCall. Le vetture che continueranno ad offrire la gestione di alcune di queste funzioni solo attraverso gli schermi touch perderanno punti.

Chiaramente, Euro NCAP non può imporre nulla ma se le case automobilistiche intendono ottenere il massimo punteggio dovranno adeguarsi. Ovviamente, questa decisione è stata presa per ragioni di sicurezza. L’utilizzo degli schermi touch porta a distrarsi anche per gestire le impostazioni più basilari, soprattutto se si è costretti a navigare all’interno di diversi menu. Maggiori distrazioni portano quindi ad un crescente rischio di incidenti. Per tale motivo, Euro NCAP ha deciso di interviene con un cambio delle regole.

ANCHE LA CINA

In Cina siamo abituati a vedere auto con interni dallo stile ultra minimalista, con pulsanti fisici ridotti davvero al minimo indispensabile. La linea europea di Euro NCAP è stata di fatto sposata anche dai legislatori cinesi. Come abbiamo scritto di recente, il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) ha presentato una nuova proposta di regolamento che sostanzialmente prevede che almeno le principali funzionalità di sicurezza sia accessibili attraverso dei comandi fisici. Indicatori di direzione, luci di emergenza, selettore delle marce e chiamate di emergenza devono poter essere attivati attraverso pulsanti o interruttori fissi con una superficie minima di 10 mm x 10 mm. Anche in questo caso, la decisione è stata presa in nome della sicurezza. Il fatto che arrivi da un Paese che ha estremizzato la digitalizzazione degli abitacoli è sicuramente significativo.