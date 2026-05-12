Fiat 500 Dolcevita, l'icona ispirata agli anni '60 torna in serie limitata

Non è solo un’auto, è un’attitudine. Fiat torna a celebrare l’essenza della bellezza italiana con il debutto della nuova serie speciale 500 Dolcevita. Questa edizione limitata non si riduce a completare la gamma della Nuova 500 Hybrid, ma ne eleva lo spirito, trasformando l’icona urbana per eccellenza in un omaggio viaggiante agli anni ’60 e a quello stile di vita sofisticato che tutto il mondo ci invidia.

Il design ispirato alle estati italiane

Disponibile esclusivamente in versione Cabrio, la 500 Dolcevita sembra nata per correre lungo i litorali della Penisola. Ogni dettaglio estetico è una dichiarazione d’amore al Mediterraneo. Come ad esempio la capote in tessuto blu che si sposa con le nuove calotte degli specchietti cromate. Mentre i cerchi in lega da 16” diamantati e i fari full LED donano un tocco di modernità preziosa. A siglare l’esclusività del modello, il badge laterale con il logo “Dolcevita", un dettaglio discreto ma distintivo per chi cerca una vettura che non passi inosservata.

L’esperienza prosegue all’interno dell’abitacolo, dove l’attenzione ai materiali racconta una storia di artigianalità e innovazione. I sedili combinano il fascino retrò del tessuto Pieds de poule alla praticità del vinile, impreziositi dal logo “500" ricamato. Nonostante il richiamo nostalgico, la tecnologia però è di prim’ordine. La dotazione include infatti l’autoradio DAB da 10,25”, il climatizzatore automatico e sensori intelligenti per pioggia e parcheggio.

Il sogno diventa accessibile

Per chi desidera mettersi al volante di questo gioiello, l’attesa è finita. Gli ordini in Italia si aprono oggi, con l’arrivo nelle concessionarie previsto per la fine di giugno.

Fiat ha inoltre previsto un’offerta di lancio particolarmente vantaggiosa per il mese di maggio: grazie agli incentivi per la rottamazione e al finanziamento proposto da Stellantis Financial Services, la Nuova 500 Hybrid Dolcevita è proposta al prezzo promozionale di 19.950€.

La famiglia si allarga

Ma le novità in casa Fiat non si fermano alla serie speciale. Accanto alla Dolcevita, debutta anche la Nuova 500 Hybrid 3+1. Una soluzione pensata per chi ama lo stile iconico della 500 ma necessita di una maggiore praticità quotidiana.

Il cuore di questa versione? La piccola portiera posteriore supplementare, incernierata controvento sul lato passeggero. Un dettaglio ingegnoso che facilita l’accesso ai sedili posteriori, rendendo così la vita più semplice a chi per esempio deve far salire bambini oppure deve caricare borse. La versione 3+1 sarà disponibile negli allestimenti ICON e La Prima, garantendo così a ogni guidatore la libertà di scegliere la configurazione che meglio si adatta al proprio stile di vita.