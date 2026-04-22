Fiat Fastback, sorpreso senza veli l'atteso SUV prossimo al debutto

La primavera porta con sé una ventata di novità in casa Fiat, con uno dei modelli più attesi dell’anno che ha deciso di mostrarsi anzitempo. La nuova Fiat Fastback (che secondo alcune indiscrezioni potrebbe chiamarsi Koala) è stata infatti sorpresa su strada “senza veli”, grazie a un’immagine pubblicata nelle scorse ore dalla pagina Instagram Motocar.insights.

Vicino alla Grande Panda

Le prime immagini rivelano un linguaggio stilistico molto personale, dominato da linee tese e volumi scolpiti che richiamano in modo evidente il recente corso estetico introdotto dal marchio con la Grande Panda. L’impatto visivo è quasi spiazzante, con un’impronta che vira sulla durezza anziché sulla morbidezza delle forme. Una novità in casa Fiat.

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Osservando il profilo laterale, emergono pannelli limpidi e nervature ben scavate che conferiscono alla carrozzeria un aspetto robusto. I passaruota, dal taglio quasi rettangolare e protetti da plastica non verniciata, ne sottolineano la vocazione da crossover muscolare, complice anche una significativa altezza da terra. La zona posteriore appare compatta, con uno spoiler appena accennato sopra il lunotto e gruppi ottici inseriti in una fascia nera orizzontale che scorrono lungo tutto il portellone.

Abitacolo diverso dalla B-SUV

Nonostante le analogie esterne con la “sorella” minore, gli interni dovrebbero essere diversi da quelli della Grande Panda. L’abitacolo punterà su un display centrale ampio per l’infotainment e una strumentazione digitale compatta, con comandi fisici per una maggiore immediatezza d’uso (e una maggiore sicurezza). Il tunnel centrale avrà il selettore del cambio automatico, come già visto su altri modelli del gruppo franco-italiano, mentre il volante sarà contraddistinto da un design a due razze.

Piattaforma Smart Car

Sotto la veste, la nuova Fastback nasconderà la piattaforma Smart Car. Per quanto riguarda la gamma motori, questa includerà la variante 1.2 mild hybrid, senza ogni dubbio, abbinata alla trazione anteriore. Grande attesa anche per la versione alla spina, che dovrebbe garantire un’autonomia di circa 400 km.

Per quanto riguarda le ipotesi sul prezzo, Fiat potrebbe adottare una strategia volta all’accessibilità: non è infatti da escludere il lancio di una versione entry level con motore a benzina e cambio manuale (come sulla 600), pensata appositamente per abbassare il costo. In attesa del debutto ufficiale, la nuova Fastback si candida già a essere una delle protagoniste del mercato.