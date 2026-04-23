JAS Motorsport Tensei, alla Milano Design Week i dettagli della supercar ispirata alla Honda NSX

Torniamo a occuparci della JAS Motorsport Tensei. Dopo l’annuncio del progetto arrivato alla fine dello scorso anno, ora, in occasione della Milano Design Week, JAS Motorsport e Pininfarina hanno svelato nuovi dettagli sul progetto della prima vettura stradale del marchio. Contemporaneamente è stato mostrato anche il modello in scala 1:5. La vettura prende il nome dalla parola giapponese “rinascita” e nasce come reinterpretazione radicale della Honda NSX di prima generazione, quella degli anni Novanta che ridefinì il concetto di supercar accessibile nella guida quotidiana.

Il progetto

La presentazione ai Car Design Dialogues ha visto sul palco il CEO di Pininfarina Paolo Dellachà, il responsabile del design esterno Dimitri Vicedomini e il Chief Creative Designer Tigran Lalayan. Il legame tra Pininfarina e Honda non è nuovo. Risale infatti al 1984, quando la casa di Cambiano aveva già immaginato una Honda a motore centrale con il concept HP-X, sei anni prima che la NSX arrivasse in produzione.

Il punto di partenza della nuova Tensei è una NSX dei primi anni Novanta, scelta per la base meccanica e il telaio. Su di essa viene costruita una carrozzeria completamente nuova in fibra di carbonio, con proporzioni profondamente riviste rispetto all’originale. La nuova versione ha un passo più lungo, sbalzo posteriore ridotto, carreggiata più larga, assetto più basso e ruote maggiorate. Il risultato, spiegano i designer, è un’auto che si riconosce immediatamente come NSX (grazie ai fari a scomparsa, alla presa d’aria laterale rettangolare e all’alettone integrato nella grafica dei fanali posteriori) ma con una presenza scenica originale, molto più muscolare e contemporanea.

Produzione esclusiva

Sotto la carrozzeria c’è un V6 aspirato ispirato all’architettura originale Honda, sviluppato ex novo per offrire la massima potenza e reattività. Il cambio è manuale a sei marce, una scelta volta a valorizzare il coinvolgimento del guidatore. La vettura sarà disponibile sia con guida a sinistra sia con guida a destra e sarà prodotta nell’atelier di JAS Motorsport ad Arluno, alle porte di Milano, in una serie limitatissima. Per le personalizzazioni bespoke più spinte interverrà anche l’atelier Pininfarina di Cambiano.

È interessante ricordare che la Honda NSX è al centro di un momento di rinnovato interesse da parte dei designer. Oltre alla Tensei c’è il progetto di Italdesign, NSX Tribute, presentato al Salone dell’Auto di Tokyo e che conferma quanto quell’auto degli anni Novanta continui a essere fonte di ispirazione anche a distanza di così tanto tempo.