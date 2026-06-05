Mazda MX-5, la MY27 mostra una sorpresa e 4 CV in più

L’iconica vettura a trazione posteriore con carrozzeria decappottabile realizzata dal 1989 propone una nuova tinta di verde che enfatizza ancor di più il legame con la sportività britannica. La prima MX-5 riprese lo stile delle iconiche cabriolet inglesi come la MG A, la Triumph TR6 e la Lotus Elan. Mazda, oltre alla nuova tinta green, propone degli aggiornamenti tecnici.

La “Miata", termine di radice antico-tedesca che significa “ricompensa" o “dono", è stata per ora aggiornata per il mercato teutonico, ma le migliori arriveranno anche in Italia. La nuova serie speciale Yakudo vanta dettagli esterni color argento, capote in tela grigio chiaro, rivestimenti interni in Alcantara, badge specifici e pinze freno argento.

Ancora più aggressiva

L’allestimento più sportivo Homura propone un assetto rivisto con ammortizzatori Bilstein, una barra duomi anteriore e cerchi in lega RAYS da 16 pollici verniciati in nero, mentre non cambiano i collaudati sedili sportivi Recaro e i freni Brembo. Sul piano meccanico il motore quattro cilindri aspirato 1.5 Skyactiv-G è portato a 136 cavalli, 4 in più di prima, con una coppia massima di 155 Nm. Il consumo combinato è calato a 6,1 l/100 km e le emissioni di CO₂ si attestano a 139 g/km.

Il conducente dovrebbe essere accolto anche da una acustica migliore per una sensazione di guida più diretta. Di serie per tutte le versioni c’è un intelligente assistente anti-colpo di sonno/attenzione. La vernice “Zinc Green Metallic", svelata in occasione del Karuizawa Meeting 2026, ha lasciato a bocca aperta gli appassionati. Nel più grande evento al mondo per gli amanti della MX-5, nella prefettura di Nagano, la Casa nipponica ha deciso di ampliare il ventaglio di scelte. Mazda, nel corso della sua lunga storia, ha proposto circa 80 diverse sfumature di verde su più linee e generazioni di modelli. Le tinte specifiche di verde sulla MX-5 hanno fatto scuola.

Il listino prezzi

In Germania la MX-5 MY27 è proposta a 34.190 euro per l’entry-level Prime-Line, sino ai 43.590 euro per il top di gamma. C’è anche una garanzia ufficiale del costruttore per un periodo di sei anni oppure fino a 150.000 km, in caso di problemi di materiale e di fabbricazione sui componenti non soggetti a usura.

I tecnici per la colorazione “Zinc Green Metallic" si sono ispirati a un primer a base di cromato di zinco, utilizzato in ambito industriale per aumentare la durabilità dei materiali. La verniciatura è perfetta sia in contesti rurali sia in ambienti urbani, senza rinunciare a quel tocco racing british. Come vedrete nelle foto, la vernice propone un riflesso metallizzato che mette in evidenza le linee tese della roadster giapponese. L’effetto del colore varia in base alla luce e in caso di bassa illuminazione la superficie appare compatta. Ogni centimetro è stato ottimizzato per garantire un risultato cromatico freddo e di alta qualità. La nuova vernice è in arrivo a inizio 2027 e potrebbe essere estesa ad altri modelli della gamma Mazda, tra cui la CX-30.