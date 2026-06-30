La nuova Mazda MX-5 sarà l'ultima con il motore termico?

Ci risiamo, una piccola grande icona sportiva rischia di trasformarsi in futuro in un manifesto green. Per fortuna il copione non è ancora scritto per la Mazda MX-5. Per ora non si conoscono molti dettagli e arriverà tra qualche anno per sostituire l’attuale generazione che incomincia ad avere più di una ruga sul viso. In un mercato molto competitivo, il costruttore di Fuchū, dovrà fare i conti con la tendenza generale green che sta ridefinendo gli scenari mondiali dell’industria dell’Automotive e i parametri che hanno rese celebre la sportiva.

La Miata, rinnovata nel corso di quasi quattro decenni in quattro diverse serie, ha basato il piacere di guida su un peso leggero. Ispirata alla tradizione delle spider inglesi e italiane degli anni ‘60 e ‘70, in particolare alla Lotus Elan, alla Triumph Spitfire e alla Alfa Romeo Duetto, è diventata una icona del Sol Levante. In tanti continuano ad amarla per un DNA essenziale e un fascino old school. È accreditata nel Guinness dei primati come la sportiva a due posti più venduta del mondo, superando ampiamente il milione di esemplari nel mondo.

Nuova gen in arrivo

La quinta serie si farà e il direttore del design europeo della Casa, Jo Stenuit, ha annunciato che ci vorrà “ancora qualche anno”. E quando succederà, potrebbe essere l’inizio della fine per il termico. In base a quanto riportato da Car Expert, che cita l’amministratore delegato di Mazda Australia Vinesh Bhindi, la prossima serie di Mazda MX-5 potrebbe essere l’ultima con motore a benzina.

Uno dei dirigenti della Casa giapponese ha dichiarato: “Sì, ce ne sarà una nuova. Quando? Non possiamo commentare”, ma ha lasciato intendere che tutto potrà accadere in seguito. La prossima MX-5 dovrebbe adottare un powertrain composto da un 2.5 della futura famiglia di motori Skyactiv-Z. Sarà ancora aspirato e invierà potenza e coppia alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce. Lo scopo è tenere la vettura sotto i 1.000 kg, un risultato notevole considerando l’elenco sempre più lungo di dispositivi di sicurezza obbligatori.

Dall’ibrido poi si passerà all’elettrica?

La nuova generazione, battezzata NE, dovrebbe integrare una qualche forma di elettrificazione, così da rispettare le sempre più severe norme sulle emissioni. Probabilmente si tratterà di un mild hybrid, ma non ci sono ancora certezze. In tal senso sarà importante il debutto del 2027 sulla CX-5 ibrida. La cabrio giapponese non arriverà prima del 2028, nella migliore delle ipotesi.

Bisognerà vedere qualche piega prende l’elettrificazione in Europa e negli Stati Uniti. Mazda dovrà valutare anche l’andamento dei propri fatturati prima di lanciarsi in evoluzioni green che potrebbero non pagare. La prossima gen della MX-5 sarà importantissima.