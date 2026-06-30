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Mitsubishi Pajero 2027: un nuovo teaser in attesa del debutto

Tra richiami storici e tecnologia digitale, il fuoristrada giapponese si prepara al ritorno con l'innovativa strumentazione "Multi Meter" digitale.

Mitsubishi Pajero 2027: un nuovo teaser in attesa del debutto
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 30 giu 2026
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La nuova Mitsubishi Pajero è pronta a fare il suo atteso ritorno sui mercati internazionali, con il debutto ufficiale in programma per il prossimo autunno. La Casa giapponese ha recentemente rilasciato un inedito teaser che svela in anteprima alcune caratteristiche degli interni del veicolo, rivelando una moderna reinterpretazione high-tech del classico cruscotto.

Strumentazione tecnologica

La novità più importante è il “Multi Meter” digitale, un’innovativa strumentazione che sarà caratterizzata da uno schermo con tre elementi circolari, progettato specificamente per fornire al conducente tutte le informazioni per affrontare la guida in fuoristrada. Attraverso questi quadranti, che richiamano in modo nostalgico gli storici indicatori analogici delle generazioni precedenti (in cui l’inclinometro era un equipaggiamento standard), il guidatore potrà monitorare durante la guida dati come l’altitudine, gli angoli di rollio e beccheggio, la direzione della bussola, la temperatura dell’ambiente e la distribuzione della coppia motrice.

Per l’off-road vero

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Oltre alla dotazione tecnologica di ultima generazione, la nuova Pajero 2027 promette la massima robustezza per affrontare il vero fuoristrada. Si distingue infatti per l’utilizzo del telaio a longheroni derivato dal pickup Triton (noto da noi come L200). Il design esterno manterrà le classiche proporzioni da fuoristrada tradizionale, con un frontale massiccio, passaruota imponenti e cofano e parafanghi scolpiti.

Sarà ibrida

Il modello sarà declinato in tre differenti versioni, pensate per soddisfare gli amanti dell’off-road più estremo ma anche chi cerca maggiore comfort su asfalto. La nuova Pajero sarà probabilmente spinta da un moderno powertrain ibrido.

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