Mitsubishi lancerà un nuovo veicolo elettrico prodotto da Foxconn

Il prossimo veicolo elettrico Mitsubishi sarà sviluppato in collaborazione con Foxconn. Il nome non è nuovo a chi mastica di tecnologia, essendo lo stesso colosso industriale che assembla gli iPhone. Il prossimo veicolo elettrico Mitsubishi, che potrebbe chiamarsi ASX GT‑e o VR‑e (denominazioni che richiamano il modello ASX già presente in gamma, ma con suffisso elettrico), sarà basato sulla Foxconn Bria, una hatchback compatta progettata da Pininfarina e già svelata in versione definitiva sul mercato taiwanese. È il risultato dell’accordo tra Mitsubishi e Foxconn che utilizza il marchio Foxtron, la divisione dedicata ai veicoli elettrici del gruppo taiwanese.

Come potrebbe essere la nuova Mitsubishi

L’auto si presenta come un’elettrica a cinque porte. Le dimensioni sono molto vicine a quelle di una Volkswagen Golf, ma con una larghezza e un’impostazione più sportiva, paragonabile a quella della MG4. Il modello nasce sulla base del concept Model B e segna anche il debutto industriale di Foxconn nel settore automotive. La versione destinata a Mitsubishi potrebbe mantenere lo stesso design, senza modifiche di rilievo.

Tre le varianti previste per la Bria. Le versioni a trazione posteriore sono spinte da un singolo motore da 229 CV. Motore che le fa scattare da 0 a 100 km/h in circa 6,8 secondi. Al vertice dell’offerta c’è la Pioneer, una versione con doppio motore e trazione integrale per una potenza complessiva di 400 CV. In questo caso l’accelerazione si ferma a 3,9 secondi. Tutte condividono una batteria da 57,5 kWh con celle LFP, scelta che privilegia durata e stabilità rispetto alla densità energetica.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul fatto che Mitsubishi adotterà le stesse specifiche, ma le probabilità sono alte. I primi avvistamenti su strada di un prototipo camuffato sono già arrivati dall’Australia, dove l’auto è stata vista in fase di test senza loghi Foxtron. Le due aziende puntano molto su questo mercato, tanto da lavorare a una taratura delle sospensioni pensata per le condizioni stradali locali.