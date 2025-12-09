Novità Mitsubishi 2026: i nuovi modelli in arrivo

Mitsubishi sta lavorando ad un progressivo ampliamento della sua gamma di vetture in Europa per tornare a crescere. Nel 2025 abbiamo visto diverse novità, con le presentazioni delle nuove Grandis ed Eclipse Cross. Il 2026 sarà molto importante per la casa automobilistica giapponese perché oltre a consolidare le ultime novità con la loro introduzione sul mercato, ci saranno ulteriori lanci importanti. Dunque, tra nuovi modelli e debutti commerciali, ecco cosa possiamo aspettarci da Mitsubishi nel 2026, almeno di quello che sappiamo già.

MITSUBISHI GRANDIS

La nuova Mitsubishi Grandis è stata presentata la scorsa estate ed è sostanzialmente la gemella della Renault Symbioz. Rispetto al modello francese, si differenzia per alcune modifiche estetiche, soprattutto al livello del frontale. Infatti, è caratterizzato dal Dynamic Shield di Mitsubishi con una griglia nera lucida e dettagli in argento satinato. Di serie troviamo cerchi da 19 pollici. Piccoli ritocchi anche al posteriore dove troviamo nuovi gruppi ottici, oltre ovviamente al logo della casa automobilistica giapponese. L’abitacolo rispecchia essenzialmente quello del modello francese, loghi a parte. Presenti quindi, la strumentazione digitale dietro al volante a 3 razze ed un ampio display verticale da 10,4 pollici per il sistema infotainment che dispone della piattaforma Android.

I motori? Solamente ibridi. Alla base della gamma troviamo un motore turbo benzina a iniezione diretta Mild Hybrid da 1,3 litri da 140 CV. C’è poi un Full Hybrid in grado di erogare una potenza di sistema pari a 160 CV. Le consegne sono previste per l’inizio del prossimo anno. Prezzi ancora non comunicati.

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

La nuova Mitsubishi Eclipse Cross ha fatto il suo debutto a settembre ma arriverà sul mercato all’inizio del prossimo anno. Si tratta di un SUV elettrico derivato strettamente dalla Renault Scenic E-Tech Electric. Anche per questo modello, la casa automobilistica ha sfruttato le sinergie con Renault. Misura 4.470 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.570 mm altezza. Rispetto alla Scenic, la nuova Eclipse Cross si differenzia essenzialmente per il frontale dove troviamo il caratteristico Dynamic Shield. La nuova griglia presenta un motivo esagonale tridimensionale che ritroviamo al posteriore. Davanti sono presenti anche fari Full LED dalle forme sottili. Si potranno scegliere cerchi in lega da 19 o da 20 pollici.

L’abitacolo ricalca quello della Renault Scenic. Dietro al volante multifunzione troviamo il pannello della strumentazione digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato un display verticale da 12,3 pollici del sistema infotainment vero e proprio che dispone della piattaforma Android Automotive. Parlando delle motorizzazioni, per il momento, la nuova Mitsubishi Eclipse Cross è proposta con powertrain in grado di erogare 160 kW e 300 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 87 kWh che permette un’autonomia di circa 600 km. Nel corso del 2026 arriverà anche una versione “entry level".

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

L’arrivo del nuovo modello è atteso a breve. In ogni caso, per vedere su strada la nuova Outlander PHEV bisognerà attendere il 2026. Il nuovo modello presenterà un look rivisto con una griglia più affilata, paraurti ridisegnati, nuovi cerchi da 20 pollici e fanali posteriori fumé. Le forme continueranno ad essere massicce e squadrate con un frontale dotate sempre del caratteristico Dynamic Shield con fari allungati e dalle forme sottili. Il powertrain sarà caratterizzato da un motore 4 cilindri aspirato da 2,4 litri di cilindrata da 136 CV e 203 Nm di coppia abbinato a due unità elettriche. Il motore elettrico montato anteriormente produce 116 CV mentre l’unità posteriore eroga 136 CV e 195 Nm. Complessivamente, a disposizione ci sono 302 CV. Le unità elettriche sono alimentate da una batteria con una capacità di 22,7 kWh che consente al SUV di percorrere in modalità elettrica fino a circa 86 km.

ELETTRICA SU BASE NISSAN LEAF

Nel secondo semestre del prossimo anno, Mitsubishi lancerà sul mercato una nuova auto elettrica che sarà basata sulla terza generazione della Nissan Leaf. Si tratterà quindi di un crossover. Le forme dunque saranno simili a quelle del modello Nissan. Quello che probabilmente cambierà sarà il frontale che Mitsubishi ridisegnerà in modo tale che presenti i tratti stilistici comuni dei suoi modelli. Dal punto di vista della meccanica, dovrebbe presentare i medesimi powertrain della nuova Leaf. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.