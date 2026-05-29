Mitsubishi, torna un mito del passato: pubblicato il teaser della nuova Pajero

Mitsubishi si prepara al rilancio nel 2027 di una icona del passato. La nuova Pajero avrà una nuova struttura basata sul telaio del Triton e sarà prodotta in Thailandia. La Casa giapponese sui social ha rilasciato un teaser del suo prossimo SUV di punta, confermando il nome Pajero.

Nel teaser ufficiale di Mitsubishi compare anche il nome Montero perché in Spagna Pajero si traduce letteralmente come un insulto generico per il pubblico maschile. Se siete incuriositi dalla traduzione vi basterà cercare il significato di Pajero nei paesi di lingua spagnola. In ogni caso nel teaser ci sono entrambe le denominazioni facendo riferimento all’obiettivo di invadere il mercato internazionale.

Addio al telaio a longheroni

Come anticipato, a differenza delle ultime due serie, il nuovo modello sarà costruito sullo stesso telaio del Mitsubishi Triton/L200. La produzione thailandese è stata provata anche dalla comparsa di un documento proveniente dall’Australia che mostra il numero di telaio (VIN). Il file riportava la sigla MMA all’inizio del VIN, e i VIN che iniziano con le lettere da ML a MR provengono dalla Nazione asiatica. Sotto il cofano non dovrebbe mancare una motorizzazione diesel dove c’è ancora una immensa richiesta di opzioni termiche.

Spazio anche a motori a benzina, dato che in Medio Oriente e in alcune zone dell’America Latina i clienti pretendono una tecnologia già collaudata. L’evoluzione del car market dovrebbe garantire quasi certamente una versione ibrida, ma è troppo presto per conoscere tipologie e dati tecnici. La nuova Pajero vanterà un sistema Super Select 4WD-II che permetterà di usufruire di una trazione integrale impeccabile anche su strade asfaltate, partendo dal presupposto che farà la differenza nell’off-road. Saranno presenti anche tutti i moderni sistemi di assistenza alla guida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mitsubishi Motors Official (@mitsubishimotorsofficial)

E per l’Europa?

Paparazzata in strada con una livrea camouflage ha mostrato proporzioni massicce e squadrate, in linea con la tradizione. La futura Mitsubishi Pajero sfiderà bestioni come la Toyota Land Cruiser e Nissan Armada. Gli ultimi avvistamenti lasciano immaginare una carrozzeria alta, tetto piatto e linee dritte, dando filo da torcere anche alla Land Rover Defender.

L’obiettivo dei tecnici giapponesi è garantire per la Pajero elevate prestazioni e soddisfare le esigenze ambientali di mercati strategici, senza andare a snaturare troppo l’animo off-road. L’ultima gen è uscita di scena nel 2021, dopo 40 anni e 3,3 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Il nuovo modello potrebbe arrivare nel Vecchio Continente, ma resta da capire la data di presentazione e le concrete proposte che eventualmente arriveranno alle nostre latitudini sotto al cofano.