Mitsubishi e Ralliart: il nuovo spot che riaccende le voci sul Pajero

Mitsubishi e Ralliart scelgono la strada della memoria e dell’emozione per riaccendere l’interesse degli appassionati di rally. Come? Con un nuovo spot. Un’operazione dichiaratamente detta nostalgica dal marchio giapponese. Un omaggio a ciò che Mitsubishi è stata per decenni, ma che da tempo non rappresenta più con la stessa forza. I richiami alla gloriosa tradizione sportiva funzionano, ma è soprattutto il misterioso SUV che appare nelle scene finali a catturare l’attenzione, lasciando intendere un possibile ritorno del Pajero in una veste completamente nuova.

La pubblicità, intitolata I Love Adventurous People, alterna immagini d’archivio delle leggendarie imprese Mitsubishi nel Campionato del Mondo Rally e nelle massacranti edizioni della Dakar, competizione in cui il marchio ha costruito gran parte della propria reputazione off-road.

Nel commento narrato, viene evocato un lungo periodo definito come uno “spazio nero” nella storia recente di Mitsubishi, un passaggio che allude chiaramente alla perdita di slancio e di identità sportiva vissuta dal brand negli ultimi anni. La svolta arriva con l’ingresso in scena di un Triton preparato per le competizioni rally raid, che sfreccia su terreni estremi sulle note di Layla di Eric Clapton. Non si tratta di una scelta casuale: quel pick-up, in livrea ufficiale Team Ralliart, ha conquistato la vittoria assoluta all’Asia Cross Country Rally 2025, riportando Mitsubishi sul gradino più alto di una competizione di rilievo internazionale.

Il ritorno alla competizione come manifesto del rilancio

La presenza del Triton vincente non è solo celebrativa, ma rappresenta un vero manifesto strategico. Mitsubishi utilizza il motorsport per ribadire la propria identità, riaffermando il legame tra competizione, affidabilità e veicoli destinati all’uso estremo. Un messaggio che prepara il terreno a ciò che verrà mostrato nelle scene successive dello spot.

Un finale che riaccende le voci sul ritorno del Pajero

È nel finale dello spot che emergono gli indizi più interessanti. Prima compare il Pajero vincitore della Dakar mentre attraversa il deserto, simbolo di un’epoca dominata senza rivali. Subito dopo, la scena si sposta su un SUV completamente nuovo che procede su strada. Le sue forme ricordano da vicino i prototipi avvistati durante i test di sviluppo a metà del 2025, anche se in questa occasione la camuffatura appare meno invasiva.

Il design del modello mostra chiaramente un’impostazione da vero fuoristrada: linee squadrate, assetto verticale e proporzioni che richiamano i classici SUV con telaio a longheroni. Spiccano il cofano scolpito, i passaruota marcati, gli elementi LED verticali integrati nel paraurti e i montanti C robusti, tutti dettagli che rafforzano l’idea di un veicolo pensato per l’off-road più autentico.

La scelta di far apparire le immagini di questo nuovo SUV immediatamente dopo il Pajero non sembra affatto casuale e ha inevitabilmente riacceso le speculazioni su un ritorno del modello nella gamma Mitsubishi. Ricordiamo che il Pajero è stato prodotto dal 1981 al 2021 attraverso quattro generazioni. E il suo palmarès sportivo resta indelebile. Parliamo di 12 vittorie assolute alla Dakar, incluse sette consecutive tra il 2001 e il 2007, un record che pochi possono vantare.

Il nome Pajero è stato quindi inoltre utilizzato per tre generazioni del Pajero Sport, modello derivato dal Triton e in produzione dal 1996 a oggi. Anche questa versione potrebbe essere vicina a un profondo aggiornamento, considerando che l’attuale generazione è sul mercato dal 2015, con restyling introdotti nel 2019 e più recentemente nel 2024.

La quarta generazione del Pajero “classico” è uscita di scena nel 2021 senza un erede diretto, lasciando un vuoto evidente nella gamma del marchio.

Attesa per il Tokyo Auto Salon

Al momento, Mitsubishi non ha ancora confermato ufficialmente cosa verrà presentato al prossimo Tokyo Auto Salon, in programma dal 9 all’11 gennaio. Tuttavia, la tempistica e il contenuto dello spot fanno pensare che nei prossimi giorni possano emergere nuovi dettagli, se non addirittura il debutto di un concept.

A chiudere il video è un messaggio firmato Ralliart, pubblicato anche sull’account X del brand, che suona come una vera dichiarazione d’intenti: un augurio di buon anno legato all’idea di nuove avventure, alla resilienza di fronte alle sconfitte e alla volontà di non fermarsi mai. Un messaggio che richiama i valori forgiati nel motorsport e che Ralliart dichiara di voler continuare a condividere con un pubblico sempre più ampio, guardando al futuro senza dimenticare il proprio passato.