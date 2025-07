Un SUV Mitsubishi avvistato in Europa: sarà questo il nuovo Pajero?

Un recente avvistamento di un prototipo camuffato di un SUV Mitsubishi in Europa ha riacceso l’interesse per quanto ha da offrire il marchio in questa categoria, alimentando le speculazioni sul tanto atteso ritorno del Pajero.

Tante idee e anche molta confusione: alcune voci parlano di un nuovo modello che si baserà sulla piattaforma monoscocca dell’Outlander, mentre altre ipotizzano una struttura più tradizionale a telaio a longheroni, presa in prestito dalla Nissan Patrol. Un’altra voce, più recente, parla della possibilità di sfruttare il telaio del pick-up Triton, sostituendo di fatto il datato Pajero Sport.



I fotografi hanno immortalato il prototipo di quest’auto durante un test con temperature molto elevate, mostrando unaLo stile sembra più curato e coerente con le proposte del marchio, il profilo rimane alto e squadrato, il frontale è verticale e le proporzioni rimandano al mondo dei

Frontalmente spiccano luci diurne a LED dallo sviluppo verticale, affiancate da un’ampia griglia e una piastra paramotore. I rimandi sono tanti: se da una vista laterale l’area vetrata ricorda il concept DST, il posteriore invece sembrerebbe trarre ispirazione dall’ultimo Nissan Patrol, grazie all’integrazione di un lunotto verticale e fanali posteriori a LED uniti.



Secondo alcune indiscrezioni, il prototipo, con Mitsubishi intenzionata a rimuovere il badge “sport". Pur nascendo su telaio a longheroni, il modello mostrato dagli ultimi scatti spia presenta proporzioni nuove e richiami alla monoscocca dell’Outlander, mantenendo però

Dal punto di vista propulsivo è difficile pensare ad una variante derivata dal Patrol, in quanto il suo V6 biturbo da 320 CV e la sua vocazione per impieghi più gravosi risulterebbe in controtendenza. Si pensa ad una soluzione più economica con una veriosne di produzione del concept DST, con trazione anteriore e motore benzina da 105 CV, in comune con la Xforce. Tuttavia, una motorizzazione del genere non sarebbe allineata al prestigio che per Mitsubishi ha il nome Pajero.



Considerando il livello di sviluppo che è stato evidenziato da questi ultimi avvistamenti, il modello definitivo potrebbe essere[Foto: CarScoops