Mitsubishi Pajero potrebbe tornare: nel 2026 la casa giapponese lancerà un nuovo SUV

A distanza di anni dalla fine della produzione della Pajero, si avvicina il momento in cui uno dei modelli più apprezzati del marchio giapponese potrebbe tornare. La scorsa estate un prototipo camuffato di un SUV Mitsubishi aveva alimentato le speculazioni su un possibile ritorno del Pajero. All’inizio di quest’ano le immagini finali dello spot con Ralliart hanno continuato a far pensare a un possibile ritorno e ora le parole del presidente Takao Kato aggiungono nuovi dettagli a quella che sembra ormai una possibilità sempre più concreta.

Come potrebbe essere il nuovo Pajero

Durante il Tokyo Auto Salon Takao Kato ha confermato che nel 2026 Mitsubishi tornerà con un SUV a telaio separato. Queste poche parole, che seguono tutti gli indizi che abbiamo appena ricordato, suggeriscono che il Pajero tornerà.

Il modello originale, nato oltre quarant’anni fa, si è ritirato dal mercato nel 2021. Per gli appassionati è stata una scelta difficile da digerire. Ora Mitsubishi sembra voler riprendere questo iconico modello e le proporzioni del prototipo mostrano una struttura imponente e un linguaggio stilistico che richiamano chiaramente proprio quella tradizione incarnata per anni dal Pajero. Sotto la carrozzeria, però, ci sarà un’architettura nuova.

Nonostante l’alleanza con Nissan, il progetto sarà sviluppato internamente da Mitsubishi ma non utilizzando il Patrol come base tecnica. Il telaio scelto sarà lo stesso del nuovo pick-up Triton. La conferma arriva da fonti interne all’azienda e apre scenari interessanti anche per quel che riguarda la gamma delle motorizzazioni. Al momento il propulsore più probabile è un 2.4 litri diesel biturbo. È quello già utilizzato per il Triton. Un motore da 201 CV e una coppia di 470 Nm e che lo avvicinano a quello del Toyota Land Cruiser Prado.

Mitsubishi sta anche valutando una versione plug-in hybrid, probabilmente basata sul sistema dell’Outlander PHEV. Il gruppo motore prevede un 2.4 benzina abbinato a due unità elettriche e una batteria agli ioni di litio. In quella configurazione si raggiungono i 248 CV ma bisognerà capire se questa architettura (pensata per un SUV medio) sarà in grado di sostenere il peso e le ambizioni di un fuoristrada più grande.

Sul fronte del posizionamento non ci sono dubbi. Almeno non ne hanno in Giappone dove si parla di una forbice tra i 32.000€ e i 43.500€ (5,5 e i 7,5 milioni di yen), ma non è da escludere che nei mercati occidentali il listino possa essere più alto.