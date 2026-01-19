Xiaomi SU7, ancora un nuovo record: percorsi 4.264 km in 24 ore. Battuta la Xpeng P7

Ben 4.264 km percorsi in 24 ore. Questo è quanto è riuscita a fare la Xiaomi SU7 in un test di resistenza che ha permesso di battere il record precedente della Xpeng P7 che si era fermata, per modo di dire, a 3.961 km. La berlina elettrica, qui la versione Max, fresca di un restyling, ha quindi ottenuto il nuovo record assoluto per le auto prodotte in serie. Un risultato davvero notevole che mette in luce le grandi potenzialità di un modello che sin dal suo esordio sul mercato ha ottenuto un grande successo in termini di vendite. Per fare ulteriori paragoni, nel 2019 la Porsche Taycan aveva percorso 3.425 km, mentre la nuova Mercedes CLA 3.717 km nel 2024. Invece, la concept car Mercedes-Benz AMG GT XX era riuscita a percorrere 5.479 km durante un test di questo tipo nell’agosto 2025.

IL NUOVO RECORD: UNA SFIDA DIFFICILE

Questa particolare prova di resistenza sulle 24 ore non è certamente semplice. Durante il test la vettura ha raggiunto una velocità massima di 240 km/h, mantenendola per lunghi tratti, e per 24 ore non si è mai fermata, tranne per le soste dedicate alla ricarica. Il test è stato condotto tra il 20 e il 21 novembre a Yancheng, nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, su di un ovale.

È come correre una maratona a velocità sostenuta.

Così si è espresso il fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun. Un test del genere mette infatti a dura prova la meccanica delle auto dimostrando che Xiaomi è stata in grado di realizzare un’auto dalle caratteristiche tecniche davvero molto interessanti.

I SEGRETI DELLA XIAOMI SU7

L’auto della prova, come accennato all’inizio, è il modello restyling e nella variante Max che è in grado di raggiungere una velocità massima di 265 km/h. La berlina elettrica poggia su di una piattaforma che dispone, adesso, di un’architettura a 897 V. Troviamo inoltre ad alimentare il tutto una batteria da 101,7 kWh che è in grado di ricaricare fino a 5,2C. L’autonomia della Xiaomi SU7 Max è di 835 km anche se parliamo di un dato secondo il ciclo cinese CLTC. Lei Jun ha affermato che la Xiaomi SU7 Max utilizza lo stesso sistema di gestione termica della SU7 Ultra, consentendo di poter recuperare in 15 minuti un’autonomia fino a 670 km (CLTC).

Vale la pena di notare che per la Xiaomi SU7 non si tratta dell’unico record ottenuto. Ad esempio, la versione Ultra è l’auto elettrica di serie più veloce al Nürburgring.