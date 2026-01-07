Xiaomi SU7 si aggiorna per il 2026, ecco come cambia: più potenza e autonomia

Il 2026 di Xiaomi Auto inizia con il lancio dell’aggiornamento della Xiaomi SU7. La berlina elettrica sin dal suo debutto ha ottenuto un grande successo e adesso è venuto il momento di ricevere una serie di aggiornamenti che permettono di migliorarla a 360 gradi. Le prevendite sono già partite ma per vederla sulle strade della Cina bisognerà attendere ancora qualche mese dato che le vendite ufficiali inizieranno ad aprile.

NUOVA XIAOMI SU7 2026, COSA CAMBIA?

Le novità sono davvero molteplici. Oltre ad alcuni ritocchi estetici, Xiaomi ha migliorato, tra le altre cose, il sistema di assistenza alla guida e i powertrain per offrire più potenza e maggiore efficienza, oltre ad un miglioramento dei tempi di ricarica. Entriamo più nei dettagli. Per quanto riguarda il design, il frontale è stato leggermente ritoccato a livello della griglia. Inoltre, arriva la nuova colorazione Capri Blue. I cerchi sono sempre da 20 pollici, ma arrivano con il nuovo modello pneumatici più larghi. Tutti i modelli sono ora dotati di serie di pinze anteriori a quattro pistoncini. Gli interni ora offrono una nuova opzione Dark Black, oltre all’attuale Obsidian Black. Nuovo è il design del volante e non mancano alcuni ritocchi per plancia, pannelli delle portiere e sedili con nuovi rivestimenti.

Molto più interessanti e corpose le novità tecniche. In precedenza, il modello base a trazione posteriore era privo del LiDAR e disponeva di un hardware per i sistemi ADAS con una potenza di calcolo inferiore agli altri modelli. Con il nuovo aggiornamento della Xiaomi SU7, tutti i modelli sono ora dotati di LiDAR. Grazie ad un nuovo hardware, la potenza di calcolo per tutte le versioni della berlina elettrica è pari a 700 TOPS, rispetto al precedente massimo di 508 TOPS. Tutti i modelli sono ora dotati del sistema di assistenza alla guida Xiaomi HAD. Inoltre, il numero di airbag è aumentato da 7 a 9.

Per quanto riguarda i powertrain, tutte le Xiaomi SU7 2026 sono adesso equipaggiate con il motore V6s Plus. La potenza per i modelli Standard e Pro è aumentata da 299 CV a 320 CV, mentre la potenza combinata del modello Max (doppio motore) sale da 673 CV a 690 CV. Inoltre, per i modelli Standard e Pro l’auto adesso passa ad un’architettura a 752 V (contro i precedenti 400 V). Il modello Max passa da 871 V a 897 V, avvicinandosi così ad un’architettura da 900 V. Grazie a questa novità, migliorano i tempi di ricarica.

Per quanto riguarda, invece, l’autonomia, il modello Standard passa da 700 km a 720 km CLTC, il modello Pro da 830 km a 902 km CLTC e il modello Max da 800 km a 835 km CLTC. In precedenza, solo il modello Max era dotato di sospensioni pneumatiche con ammortizzatori CDC. Nella nuova gamma, sia i modelli Pro che Max saranno dotati di serie di sospensioni pneumatiche a doppia camera e ammortizzatori CDC.

PREZZI

La nuova Xiaomi SU7 è proposta, come abbiamo visto, in 3 versioni con prezzi di prevendita compresi tra 229.900 yuan (28.150 euro) e 309.900 yuan (37.950 euro)