Xpeng GX è già un successo, oltre 24mila ordini in sole 12 ore dal debutto

Il mercato dell’auto elettrica ha un nuovo protagonista che viaggia a ritmi record. Xpeng ha annunciato ufficialmente i primi dati di vendita del suo ultimo nato, il SUV Xpeng GX, e i numeri sono da capogiro: in appena 12 ore dal lancio commerciale, la vettura ha già collezionato 24.863 ordini confermati. Un debutto col botto per un modello offerto in ben otto diverse varianti, con un listino prezzi che oscilla tra i 279.800 yuan (circa 35.370 euro) e i 359.800 yuan (intorno ai 45.489 euro). A confermare l’appeal della vettura è stato lo stesso presidente dell’azienda, He Xiaopeng, che ha sottolineato un dettaglio non da poco: più dell’80% dei clienti ha scelto la versione top di gamma, l’ammiraglia “Ultra".

Presenza su strada e dimensioni da grande SUV

Visivamente, la Xpeng GX non passa inosservata e punta su un look muscoloso ma filante. Il frontale è dominato da una firma luminosa a LED che attraversa l’auto da parte a parte, abbinata a un paraurti anteriore aggressivo e dotato di condotti aerodinamici mobili. Lateralmente, la silhouette è slanciata, arricchita dall’ormai iconico effetto del “tetto sospeso", dalle maniglie delle portiere a scomparsa e da grandi cerchi multirazze. Il posteriore richiama lo stile del frontale, riproponendo i gruppi ottici a tutta larghezza.

Le proporzioni sono importanti e garantiscono una grande abitabilità: la GX è lunga ben 5.265 mm, larga 1.999 mm e alta 1.800 mm, con un passo generoso di 3.115 mm che promette uno spazio interno da prima classe.

Tecnologia da salotto e un abitacolo “futuristico"

Salendo a bordo, la sensazione è quella di entrare in una cabina di pilotaggio hi-tech, battezzata non a caso “Cosmic Pilot“. Il volante adotta la sofisticata tecnologia steer-by-wire (senza collegamento meccanico), mentre i sedili accolgono il conducente con funzioni di benvenuto intelligenti e un’estensione elettrica fino a 135 mm. Sulla plancia l’attenzione è tutta per il maestoso display centrale da 17,3 pollici con risoluzione 3K e una cornice ridotta ai minimi termini.

La gestione dello spazio anteriore ruota attorno alla “Pilot Floating Island“, una penisola centrale sospesa che unisce l’estetica alla praticità, integrando una piastra di ricarica wireless a scomparsa (che si solleva solo quando serve) e portabicchieri nascosti. La cura per i dettagli si nota anche nei rivestimenti: i pannelli interni delle portiere utilizzano la pregiata pelle traslucida “Star Velvet“, impreziosita dall’illuminazione ambientale “Star Ribbon“. Per quanto riguarda il comfort, la seconda fila offre poltrone singole “a gravità zero" in pelle traforata, mentre l’intrattenimento è affidato all’impianto audio Lingjing AI Sound Max, forte di ben 33 altoparlanti per un effetto cinema.

Motori per ogni esigenza

Sotto il cofano, Xpeng ha deciso di non scendere a compromessi, offrendo la GX sia in versione 100% elettrica (BEV) sia in versione elettrica ad autonomia estesa (EREV), quest’ultima dotata di un motore termico che funge da generatore. Nel dettaglio abbiamo la versione EREV (Autonomia Estesa):

abbina un motore 1.5 Turbo a un sistema a doppio motore elettrico. L’unità anteriore eroga 160 kW (215 CV), mentre la posteriore spinge con 210 kW (282 CV). Grazie a un pacco batteria da 63,3 kWh, l’auto garantisce un’autonomia in solo elettrico di 430 km, che sale alla straordinaria quota di 1.585 km totali sfruttando il generatore termico (ciclo CLTC).

E le versioni BEV (100% Elettriche):

a trazione integrale (AWD doppio motore): sfrutta due motori rispettivamente da 160 kW (215 CV) e 270 kW (362 CV). Monta una batteria capiente da 110 kWh per un’autonomia di 750 km (ciclo CLTC);

sfrutta due motori rispettivamente da 160 kW (215 CV) e 270 kW (362 CV). Monta una batteria capiente da 110 kWh per un’autonomia di 750 km (ciclo CLTC); a trazione posteriore (RWD motore singolo): eroga una potenza massima di 270 kW (362 CV) e, grazie a una batteria da 91,9 kWh, promette fino a 665 km di autonomia CLTC.

Un ossigeno necessario

Il successo fulmineo della GX rappresenta una boccata d’aria fondamentale per il costruttore cinese. Se è vero che l’anno scorso il lancio dell’economica Mona M03 aveva dato una forte spinta alle vendite (culminata nel record storico di 42.013 unità consegnate a ottobre) l’inizio del 2026 si sta rivelando più complesso del previsto. Con l’arrivo del nuovo anno, infatti, Xpeng ha dovuto fare i conti con una frenata sul mercato, registrando quattro mesi consecutivi di calo delle vendite su base annuale. Il boom di ordini della GX potrebbe essere proprio la scintilla giusta per invertire la rotta.