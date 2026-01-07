Telepass offre 1 anno di abbonamento gratis fino all'11 gennaio

Si avvia alla sua conclusione l’offerta di Telepass che consente di avere 1 anno di abbonamento gratis e fino al 50% sui pedaggi attivando Telepass Sempre entro l’11 gennaio 2026. Non sono previsti costi di attivazione: al termine del primo anno, il piano si rinnova a 3,90 euro al mese con tutti i servizi di mobilità inclusi.

Per ottenere il 50% di cashback sui pedaggi occorre procedere con l’attivazione via app inserendo il codice promozionale 50PED. L’iniziativa in corso permette di beneficiare di un importo massimo di 5 euro al mese, per un totale di 30 euro per i transiti dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. In più, la promo include il dispositivo Telepass colorato gratuito (invece di 10 euro).

Telepass Sempre include tutti i servizi di mobilità

L’abbonamento a Telepass Sempre include numerosi servizi utili per una circolazione su strada più semplice e per facilitare diverse pratiche burocratiche. Tra i servizi a portata di app vi è ad esempio Strisce Blu, funzione che permette di pagare in app soltanto l’orario effettivo della sosta, senza costi aggiuntivi rispetto a parchimetri e tagliandi.

Un altro servizio di valore è Bollo, attraverso cui è possibile pagare il bollo in pochi secondi via app e ricevere un promemoria riguardo alla scadenza. Una funzionalità analoga è Revisione, tramite la quale si è liberi di prenotare l’appuntamento presso l’officina più vicina alla propria abitazione e completare il pagamento.

Alla lista dei servizi di mobilità dell’abbonamento Telepass Sempre si aggiunge inoltre Parcheggi Convenzionati, grazie a cui si ha l’opportunità di accedere a determinati parcheggi pagando direttamente con il Telepass, senza dunque fare più la fila alle casse automatiche o perdere tempo per trovarle all’interno di centri commerciali o aeroporti.

Infine, sempre con Telepass Sempre si ha la possibilità di acquistare i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico locale in tutta Italia: maggiori informazioni sulla pagina dedicata al download dell’app Telepass.