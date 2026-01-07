Un V8 cinese al CES 2026, ecco il nuovo motore di Great Wall Motor

Le case automobilistiche cinesi non stanno lavorando solamente allo sviluppo di motorizzazioni elettriche. Infatti, c’è chi continua a lavorare anche su motori a combustione interna con l’obiettivo di migliorare prestazioni e soprattutto l’efficienza. Questo è il caso, ad esempio, di Great Wall Motor che al CES 2026 di Las Vegas ha svelato un nuovo V8 di 4 litri di cilindrata. In Cina, lo sappiamo bene, il mercato auto è orientato verso le auto elettriche o modelli Plug-in dotati, però, di motori endotermici di piccola cilindrata. Great Wall Motor (GWM) ha scelto un’altra strada.

IL NUOVO MOTORE V8

La nuova unità è a ciclo Miller e adotta un sistema biturbo con intercooler raffreddato ad acqua. Altre caratteristica chiave un sistema a doppia iniezione diretta che consente di variare i carichi del motore per prestazioni ottimali. Questo motore V8 è abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti sviluppato da GWM. Nel caso servisse, un’unità elettrica potrebbe essere posizionata tra il motore endotermico e la trasmissione per aumentare le prestazioni e ridurre contestualmente le emissioni. Le specifiche esatte di questo V8 non sono state comunicate dalla casa automobilistica. Tuttavia, questo nuovo propulsore era stato mostrato anche al Salone dell’Auto di Shanghai di aprile 2025. All’epoca, si parlava di una potenza di circa 500 CV. Il presidente di GWM, Wei Jianjun (Jack Wei), ha raccontato che questo motore sarà utilizzato per i powertrain destinati ai fuoristrada e alle auto sportive di punta dell’azienda.

La scelta di presentare questo motore V8 al CES 2026, in un mercato dove unità di questo genere piacciono molto, è un chiaro indicatore della fiducia che l’azienda ripone sulle potenzialità di questa unità. Non rimane che attendere per capire dove troverà posto. Oltre al nuovo motore, Great Wall Motor ha presentato al CES 2026 la piattaforma ibrida plug-in Hi4-Z ed alcuni modelli come il crossover Wey 07, il minivan Wey G9 e il fuoristrada Tank 500.