Changan, al MIMO 2026: debutta il SUV Deepal S05 Ultra-Hybrid

Riflettori accesi all’Autodromo Nazionale di Monza per la quinta edizione del MIMO (Milano Monza Motor Show). Tra i protagonisti più attesi della giornata inaugurale c’era Changan, che ha scelto proprio il palcoscenico del grande festival motoristico open-air per svelare in anteprima nazionale una delle sue novità più strategiche per il mercato europeo: parliamo della Deepal S05 Ultra-Hybrid.

La presentazione ufficiale è avvenuta presso lo stand Changan nel Paddock 1. Qui il pubblico e la stampa hanno potuto scoprire dal vivo un SUV espressamente sviluppato pensando al mercato europeo. L’obiettivo del modello? Combinare la fluidità dei tragitti cittadini a zero emissioni con l’autonomia necessaria per affrontare i lunghi viaggi autostradali, eliminando l’ansia da ricarica.

Come funziona il sistema Ultra-Hybrid

Il cuore tecnologico della Deepal S05 Ultra-Hybrid risiede nell’unione sinergica di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PMSM) da 172 kW (pari a 234 CV) e di un propulsore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri con una potenza di 63 kW (86 CV). Insieme, i due motori esprimono una potenza massima complessiva di 190 kW (258 CV).

Questo schema permette di viaggiare in modalità puramente elettrica fino a 100 chilometri (ideale per la routine quotidiana), mentre l’autonomia complessiva del veicolo tocca i 1.060 chilometri sfruttando appieno la sinergia dei due sistemi.

Ad alimentare la componente elettrica c’è un pacco batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 18,4 kWh. Per quanto riguarda la ricarica, l’auto supporta fino a 11 kW in corrente alternata (AC) e dispone di serie della ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 55 kW, che permette di passare dal 30% all’80% della capacità in appena 15 minuti. È inclusa nella dotazione di serie anche la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), utile per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Sul fronte dell’efficienza energetica, i consumi dichiarati nel ciclo WLTP Weighted Combined sono pari a 2,03 litri ogni 100 chilometri, con emissioni di CO₂ attestate sui 47 g/km. A batteria completamente scarica, il motore termico registra invece un consumo di 5,4 litri per 100 chilometri.

Abitabilità e versioni per il mercato italiano

Metro alla mano, la lunghezza di 4,59 metri si nota soprattutto dentro. La scelta di un passo generoso (2.880 mm) ha permesso di ricavare parecchio spazio per le gambe di chi siede dietro. Buona anche la gestione del bagagliaio, che offre una capacità di 552 litri, mentre chi ha esigenze di carico extra può fare affidamento su una capacità di traino omologata fino a 1,6 tonnellate.

Per il nostro mercato, Changan ha strutturato la gamma su due soli allestimenti: Pro e Max. Puntando su una dotazione di serie che non richiede grandi integrazioni. Capitolo garanzia: il brand applica la sua politica europea a lungo termine, il che significa 7 anni o 160.000 chilometri sulla vettura, che salgono a 8 anni o 200.000 chilometri per tutto ciò che riguarda il sistema elettrico e la batteria LFP.

Listino prezzi

La vettura si può già ordinare da oggi attraverso i concessionari ufficiali del marchio. Per quanto riguarda l’acquisto, Changan si rivolge a privati e flotte proponendo sia finanziamenti classici sia formule di leasing. Proprio per il lancio, la versione Pro debutta a un prezzo promozionale di 29.490 euro, con gli optional già inclusi nel prezzo. Scegliendo invece il leasing, si parte da una rata mensile di 198 euro, con la classica opzione a fine contratto che lascia liberi di riscattare il SUV o restituirlo alla finanziaria.