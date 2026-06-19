Changan Deepal S05 Ultra Hybrid arriva in Italia: a partire da 33.900 euro

Changan prepara la sua offensiva sul mercato italiano con il lancio della nuova Deepal S05 Ultra Hybrid. Siamo al cospetto di un C-SUV con tecnologia plug-in che proverà a convincere il pubblico europeo grazie ad alcune interessanti frecce nascoste nella faretra. Tra l’altro, proprio per risultare ancora più attraente agli occhi del pubblico nostrano, questo veicolo è stato sviluppato beneficiando del contributo del Changan European Design Center di Torino.

Ispirazione aeronautica

Il design della Deepal S05 Ultra Hybrid è stato insignito del iF Design Award 2025, merito di uno stile pulito che trae ispirazione dal mondo dell’aeronautica. La silhouette è contraddistinta da linee fluide, finestrini senza cornice e maniglie a scomparsa, mentre al posteriore spiccano le luci a tutta ampiezza con logo luminoso integrato e uno spoiler a forma di V con la terza luce di stop incorporata.

Un elemento estetico distintivo e funzionale è rappresentato dall’indicatore del livello di ricarica a forma di anello, posizionato sul montante posteriore, che rende riconoscibile lo stato della batteria dall’esterno. La vettura, lunga 4.598 mm, vanta un passo importante di 2.880 mm, garantendo un’abitabilità notevole per tutti i passeggeri.

Interni e dotazioni

A bordo, la tecnologia è protagonista assoluta grazie all’Intelligent Cockpit, dominato da un touchscreen centrale da 15,4 pollici con risoluzione 2,5K ultra-HD, orientabile verso il conducente. L’esperienza di guida è arricchita dall’innovativo AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display) personalizzabile, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza.

Per il comfort del passeggero anteriore è disponibile il “Queen’s Seat”, dotato di supporto per le gambe allungabile elettricamente, mentre la sensazione di spazio è amplificata dal tetto panoramico in vetro da 1,9 m². Sul fronte della sicurezza, la gamma offre di serie ben 17 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per una guida assistita di livello 2, oltre a funzioni innovative come la telecamera a 360° con vista “Transparent Chassis” e il monitoraggio per bambini e animali domestici.

La tecnologia Ultra-Hybrid

Il sistema di propulsione plug-in hybrid combina un potente motore elettrico sincrono da 172 kW (234 CV) con un’unità termica a benzina da 1,5 litri da 63 kW (86 CV), per una potenza complessiva massima di 190 kW (258 CV). La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 18,4 kWh permette un’autonomia in modalità elettrica fino a 100 km, mentre l’autonomia combinata raggiunge i 1.060 km.

Per quanto riguarda la ricarica, la Deepal S05 supporta la tecnologia rapida in corrente continua fino a 55 kW, che consente di passare dal 30% all’80% della carica in soli 15 minuti. È inclusa inoltre la funzione Vehicle-to-Load (V2L) fino a 6kW, utile per alimentare dispositivi esterni.

Listino prezzi

In Italia, la gamma si articola in due versioni, Pro e Max, entrambe con garanzie estese: 7 anni o 160.000 km sul veicolo e 8 anni o 200.000 km sui componenti elettrici.

Pro: il listino parte da 33.990 euro;

il listino parte da Max: proposta a partire da 37.990 euro, include dotazioni extra come il portellone elettrico, il volante riscaldato e i sedili ventilati con memoria.

Nell’ambito dell’iniziativa di lancio “STAY IN THE GAME”, valida fino al 30 giugno 2026, Changan propone la versione Pro a un prezzo promozionale di 29.490 euro con optional inclusi. Sono inoltre disponibili offerte di finanziamento (229 euro al mese) o leasing (198 euro al mese) studiate per rendere la mobilità elettrificata accessibile a una vasta platea di clienti.