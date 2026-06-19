Suzuki SV-7GX: lo storico motore a V si trasforma in una crossover da viaggio

Il mercato delle medie cilindrate si arricchisce con una proposta che punta dritto alla concretezza. Si chiama Suzuki SV-7GX ed è una crossover stradale nata con un obiettivo preciso. Fare bene tutto. Il claim scelto dalla casa, “With every beat, the experience expands”, sintetizza l’idea di una moto totale, capace di muoversi senza affanni tra le curve di un passo montano, nel traffico della settimana o nei viaggi a lungo raggio con bagagli al seguito.

Ad Hamamatsu non sono ripartiti da un foglio bianco, ma hanno sfruttato una delle basi tecniche più solide del listino: la piattaforma della SV650. Da qui arrivano il telaio e lo storico bicilindrico a V da 645 cc. La SV-7GXS, però, evolve questo concetto prendendo l’esperienza accumulata da Suzuki nel settore del turismo e declinandola in chiave moderna, con una dotazione di serie completa e una linea di accessori dedicati.

Aerodinamica e vita a bordo: come cambia il comfort

Il look gioca su un equilibrio tra spigoli e linee filanti. Non è solo estetica: le forme sono passate attraverso lunghi test in galleria del vento per garantire che la protezione dall’aria sia efficace quando si viaggia in autostrada. Davanti spicca un cupolino compatto con fari a LED, progettati con un fascio luminoso ottimizzato per non lasciare zone d’ombra all’interno delle curve durante la guida notturna. Pensando ai viaggiatori, Suzuki offre di serie sia i paramani sia il parabrezza regolabile su tre posizioni, con un’escursione totale di 50 mm.

Anche l’ergonomia è stata ridisegnata da zero. La posizione in sella non è quella di una naked pura, ma non ricalca nemmeno le endurone stradali: è una via di mezzo che mantiene il busto abbastanza eretto ma pronto a caricare l’avantreno quando si vuole spingere. Il manubrio largo in alluminio a sezione variabile e il serbatoio da 17,4 litri aiutano a stringere bene la moto tra le gambe, mentre l’altezza della sella a soli 795 mm da terra è una garanzia per appoggiare i piedi con sicurezza in ogni manovra. Infine, chi siede dietro non è stato dimenticato: la porzione di sella per il passeggero è rialzata per migliorare la visuale e imbottita per le lunghe distanze, supportata dalle maniglie integrate direttamente nel portapacchi posteriore.

Motore e gestione elettronica

Il cuore della SV-7GX è il collaudato bicilindrico a V di 90° da 645 cc a liquido, apprezzato per affidabilità, elasticità e piacere di guida. In questa configurazione eroga 73,4 CV (54 kW) e 64 Nm di coppia, offrendo una risposta pronta ai bassi regimi e una spinta costante fino ai regimi più elevati.

Omologato Euro 5+, registra consumi contenuti di 4,2 l/100 km che permettono un’autonomia superiore ai 400 km grazie al serbatoio da 17,4 litri. Il propulsore e l’elettronica di bordo sono gestiti in modo integrato dal Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che include:

“scegliiltiro” (Suzuki Drive Mode Selector): tre mappe motore per variare l’erogazione;

tre mappe motore per variare l’erogazione; “aprisereno” (Suzuki Traction Control System): controllo di trazione regolabile su tre livelli e disattivabile;

controllo di trazione regolabile su tre livelli e disattivabile; l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire;

i dispositivi Suzuki Easy Start System e “Partifacile" (Low RPM Assist) per facilitare le partenze;

e (Low RPM Assist) per facilitare le partenze; il sistema “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift System) e l’antibloccaggio ABS.

Ciclistica ed equilibrio stradale

Su strada, la SV-7GX si affida a una struttura collaudata, basata sul noto telaio a traliccio in acciaio abbinato a un forcellone tubolare. Il comportamento del retrotreno è gestito da un monoammortizzatore regolabile nel precarico su sette livelli con leveraggio progressivo, mentre davanti lavora una classica forcella telescopica da 41 mm.

L’impronta a terra passa per cerchi da 17 pollici che calzano gomme Pirelli Angel GT II (120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore), una scelta mirata a garantire stabilità e grip. Invariato e concreto anche il comparto freni, con un doppio disco anteriore da 290 mm morso da pinze a quattro pistoncini e un elemento posteriore singolo da 240 mm. Il tutto si traduce in un peso complessivo di 211 kg in ordine di marcia.

Strumentazione, connettività e mercato

Il display TFT a colori da 4,2 pollici si autoregola nella luminosità grazie a un sensore integrato, mostrando in modo chiaro le informazioni di viaggio e lo stato della moto. Tramite l’app Suzuki Ride Connect+ (iOS/Android), il sistema permette la navigazione passo-passo e la visualizzazione delle notifiche di chiamate, messaggi (anche da app social), calendario, meteo, limiti di velocità e traffico. Da remoto, l’app consente di controllare il contachilometri totale e parziale, livello del carburante, consumi passati, ultima posizione di parcheggio e percorso effettuato. Presente anche una porta USB-C accanto alla strumentazione.

La SV-7GX sarà disponibile da settembre 2026. Le colorazioni saranno Bianco Cortina, Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. La gamma di accessori originali comprende il bauletto da 45 litri, le borse laterali semirigide espandibili, la borsa da serbatoio, la sella comfort rialzata e il parabrezza maggiorato.

I prezzi al pubblico (Franco Concessionario, IVA inclusa) sono: