Suzuki GSX-8R: look "Hayabusa 25th" per la versione Anniversaire

Il mondo delle due ruote accoglie una nuova Suzuki, nata sia per celebrare un moto importante e sia per sedurre gli amanti delle medie cilindrate con un tocco di esclusività. La casa di Hamamatsu ha infatti sollevato il velo sulla nuova GSX-8R Edition Anniversaire, una versione speciale che, per ora, sembra destinata a rimanere un piacere riservato esclusivamente ai motociclisti d’oltrealpe, nel mercato francese.

Un tributo alla velocità tra estetica e comfort

L’ispirazione? Quella di rendere omaggio alla leggendaria Hayabusa 25ème Anniversaire lanciata nel 2023. E’ così che la GSX-8R indossa una livrea in arancione e nero, impreziosita da un kit di decalcomanie che ne esalta il profilo dinamico. Ma non è solo di apparenza. La dotazione si arricchisce di dettagli pensati per la vita quotidiana ed esclusivi per questa versione. Si trova quindi un parabrezza fumé per un look più aggressivo, una pratica porta USB per i dispositivi moderni, un rivestimento sella in tinta e persino un telo protettivo coordinato. A bordo, il comfort è garantito da una carenatura studiata per ridurre lo stress del vento e da una sella che lascia ampia libertà di movimento.

La ciclistica sposa precisione e stabilità

Sotto il vestito celebrativo, la sostanza rimane quella di una moto progettata per divertire in ogni contesto. Ci sono quindi il telaio rigido in acciaio, abbinato a un leggero forcellone in alluminio e i cerchi da 17 pollici gommati Dunlop Sportmax Roadsport 2. La precisione di guida è invece affidata alla forcella rovesciata Showa SFF-BP all’anteriore, mentre dietro l’ammortizzatore regolabile nel precarico permette di cucirsi la moto addosso, sia per un weekend di curve che per il tragitto casa-lavoro. La stabilità? Chiaramente il “mantra" di questo modello. i semimanubri in alluminio offrono un controllo totale sull’avantreno, permettendo inserimenti in curva neutri e sicuri, supportati da un impianto frenante di alto livello con pinze radiali Nissin che mordono dischi da 310 mm.

Tecnologia al servizio del cuore bicilindrico

E il cuore pulsante? Non cambia, e forse è meglio così. Il bicilindrico da 776 cc continua a erogare i suoi 83 CV con una coppia generosa di 78 Nm, garantendo una spinta ottimale. A rendere la guida ancora più fluida ci pensa poi il cambio Quickshifter Up&Down, che permette di scorrere tra le marce senza toccare la frizione, un toccasana sia nella guida sportiva che nel traffico urbano.

L’elettronica agisce come un angelo custode silenzioso. E il controllo della trazione regolabile su tre livelli assicura che la potenza venga scaricata a terra sempre nel modo migliore, prevenendo ogni imprevisto. Come anticipato, la nuova edizione speciale Suzuki GSX-8R è proposta in Francia. Attualmente ad un prezzo di partenza di 9.798 euro.