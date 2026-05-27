ZXMoto MX250: la nuova moto da cross e i piani di Zhang Xue

Nel panorama motociclistico internazionale, farsi notare partendo da zero è un’impresa tutt’altro che semplice. Eppure, ZXMoto ci è riuscita nel giro di pochissime settimane. Fino a poco tempo fa il marchio era un oggetto misterioso per il pubblico europeo, ma la situazione è cambiata repentinamente grazie ai risultati sportivi. Le due vittorie conquistate da Valentin Debise in Portogallo a fine marzo, seguite da un altro successo in Ungheria, hanno proiettato la neonata azienda cinese al centro del dibattito, permettendole di competere ad armi pari con i costruttori più blasonati della Supersport. Un debutto sorprendente per un brand che sta muovendo i suoi primi passi non solo nel Vecchio Continente, ma sul mercato globale.

La sfida del motocross con la nuova MX250

Forte del traino mediatico ottenuto nei circuiti di velocità, ZXMoto ha deciso di ampliare i propri orizzonti puntando sul fuoristrada. Il nuovo tassello di questa strategia? Si chiama MX250. Un modello che si inserisce direttamente nel segmento più competitivo e selettivo dell’offroad… il motocross.

Seguendo la stessa filosofia costruttiva già adottata per la super sportiva 802RR-R, la casa cinese ha preferito non rischiare con soluzioni d’avanguardia non collaudate, optando per una base tecnica solida e di stampo tradizionale. La MX250 si affida quindi a un telaio tubolare in acciaio, un concetto strutturale molto simile a quello utilizzato da diversi costruttori storici del settore. Abbinato niente meno che a sospensioni KYB completamente regolabili.

Parlando del comparto frenante la MX250 monta un disco anteriore da 260 mm con pinza a doppio pistone e un disco flottante posteriore con pinza a singolo pistone.

Sebbene l’azienda per ora mantenga una certa riservatezza sui dati tecnici dettagliati, le indicazioni ciclistiche complessive e il peso dichiarato dall’azienda si allineano quasi perfettamente ai punti di riferimento della categoria. Prima fra tutte la Honda CRF250R.

Strategia di prezzo e l’ombra di Zhang Xue

Un fattore chiave per l’attrattiva di questo modello è senza dubbio il posizionamento commerciale. Sul mercato interno cinese, la MX250 è stata presentata a un prezzo di partenza equivalente a circa 3.760 euro. Si tratta di una cifra estremamente competitiva, anche se un eventuale sbarco sul mercato europeo comporterebbe un inevitabile incremento del listino a causa dei costi di trasporto, delle omologazioni, dei margini dei distributori e della tassazione locale.

L’espansione internazionale, in ogni caso, resta l’obiettivo primario. ZXMoto non intende limitarsi ai mercati asiatici, ma punta ad accelerare la propria presenza in Europa, lavorando sulla credibilità del marchio fin dalle sue fondamenta. Dietro questa visione strategica c’è una firma nota: quella del fondatore Zhang Xue, ex CEO e mente dietro al successo di Kove, brand che ha costruito la propria notorietà globale sfruttando la vetrina del Rally Dakar. ZXMoto sta replicando una strategia simile, utilizzando le competizioni come principale veicolo di marketing per accreditarsi agli occhi dei motociclisti europei.

Un percorso tutto da scrivere

Resta ora da capire come la MX250 saprà imporsi sul campo quando inizierà a confrontarsi direttamente con le moto che dominano i tracciati da cross da decenni. ZXMoto si trova all’inizio di un percorso che i concorrenti storici portano avanti da generazioni, e colmare questo divario tecnico e di immagine non sarà una passeggiata. Tuttavia, la stessa diffidenza accompagnava il debutto del marchio nel Mondiale Supersport, dove invece è diventato subito protagonista. Quel che è certo è che, in appena un anno di vita, ZXMoto è riuscita a farsi spazio nei radar degli appassionati europei. E nel mercato odierno, questo è già un ottimo punto di partenza.