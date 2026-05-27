Ferrari Luce, la location del reveal mette tutti d’accordo

A Roma, dove si registrò la prima storica vittoria della Casa modenese, sono caduti i veli sulla prima elettrica della Ferrari. La successiva presentazione al pubblico della Luce, con un evento inedito alla Vela di Calatrava, rappresenta un omaggio alla Capitale e al luogo in cui la Rossa riuscì a conquistare il primo di una infinita serie di successi nel Motorsport.

Nella Capitale, infatti, il 25 maggio 1947 la Scuderia Ferrari celebrò la sua prima vittoria assoluta in gara. La Formula 1 non era ancora stata creata come categoria e sarebbe arrivata soltanto nel 1950, ma sul circuito delle Terme di Caracalla il pilota Franco Cortese diede lustro al primo gioiello creato da Enzo Ferrari, la 125 S, firmando il primo successo sportivo della storia del Cavallino.

Un valore simbolico

Per la prima volta in assoluto il marchio emiliano ha scelto di presentare un nuovo modello attraverso un evento aperto anche al grande pubblico. Dopo la world première riservata alla stampa specializzata, influencer, clienti e ospiti internazionali, sabato 30 maggio chiunque potrà recarsi gratuitamente alla Vela di Calatrava per farsi un’idea dal vivo della nuova Luce.

Si tratterà di un percorso immersivo dedicato alle tecnologie futuristiche della vettura. Ci sarà la possibilità di ascoltare degli approfondimenti sulle innovazioni che sono state introdotte sulla prima Ferrari a zero emissioni. Ben 60 brevetti sono stati depositati per la creazione di un modello di rottura che rappresenta l’inserimento di Ferrari in una nuova dimensione dell’industria dell’automotive. Per gli appassionati ci sarà anche la possibilità di ammirare anche alcuni modelli leggendari della storia Ferrari.

Il legame indissolubile con Roma

Chi si recherà a Roma avrà anche l’opportunità dalle 21:00 di godere di uno spettacolo di luci. La struttura progettata da Santiago Calatrava verrà illuminata da una serie di light show pensati per valorizzarne l’architettura avveniristica. Per presenziare gratuitamente all’evento di sabato 30 maggio presso la Vela di Calatrava a Roma basta registrarsi al sito eventoferrariveladicalatrava.com opzionando, fino a esaurimento posti, un orario di ingresso fra le 16:30 e le 22:30.

Una occasione unica per enfatizzare il legame tra la Ferrari e la Capitale. La Roma, uscita di scena con il lancio dell’Amalfi, ha rappresentato l’unione affettiva e concettuale tra la maestosità della città laziale e il design elegante della GT. Per la Vela di Calatrava, recentemente riqualificata dall’Agenzia del Demanio è una circostanza irripetibile, essendo tornata accessibile dopo anni di abbandono. Dopo il Giubileo dei Giovani dello scorso luglio, il sito mostrerà l’attitudine a ospitare importanti eventi internazionali. Ferrari, infine, ha provveduto a finanziare le borse di studio del Teatro dell’Opera di Roma, i cui studenti si sono esibiti durante la première della Luce, oltre al progetto realizzato insieme a Save the Children presso l’Istituto Giuliano da Sangallo di Ostia Ponente.