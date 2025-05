Ferrari Amalfi, l'erede della Roma si fa vedere su strada

Ferrari Amalfi è una delle prossime novità che il Cavallino Rampante porterà al debutto. Si tratta dell’erede della Ferrari Roma il cui debutto sarebbe atteso nel corso dei prossimi mesi, probabilmente già a luglio. La nuova sportiva è stata intercettata su strada durante una sessione di test. Ovviamente, Ferrari sta ben attenta a proteggere i nuovi modelli adottando sempre un camuffamento piuttosto esteso che rende difficile capire i particolari del design. Ricordiamo che internamente la nuova Ferrari Amalfi dovrebbe essere identificata con il nome di progetto F169 M.

COSA SAPPIAMO?

La base di partenza è quella della Roma che ben conosciamo ma il nuovo modello dovrebbe caratterizzarsi per un design completamente rivisto, con una nuova impostazione estetica. Rimarrà sempre una 2+2 ma le linee saranno riprogettate ed il frontale pare che sarà tutto nuovo. Il motore dovrebbe rimanere un V8 anche se in passato erano circolate indiscrezioni che affermavano l’ipotesi di una scelta differente. Il cuore pulsante dovrebbe quindi continuare ad essere un 8 cilindri e ci si aspetta che la potenza salga (oggi 620 CV) per poter offrire prestazioni ancora migliori. Ovviamente bisognerà attendere la presentazione ufficiale del nuovo modello per scoprire le sue precise specifiche tecniche. Le ultime foto spia pubblicate su Facebook da Walter Vayr e realizzate da Gabetz Spy Unit permettono quindi di dare un ulteriore sguardo al muletto della nuova vettura di Maranello.

Purtroppo, gli interni non si vedono ma possiamo immaginarci un aggiornamento tecnologico e un ulteriore lavoro per alzare la già alta qualità percepita. Come per la Roma, anche per la nuova Amalfi dovrebbe essere realizzata una versione Spider. Con il debutto che si avvicina, è possibile che presto arrivino ulteriori scatti del nuovo modello di Maranello che permettano di capire qualcosa di più sul design.

In ogni caso, la nuova Ferrari Amalfi sarà una delle 6 novità che il Cavallino Rampante presenterà nel corso del 2025. Di recente abbiamo visto la nuova 296 Speciale, anche in versione Spider e già sappiamo che il 9 ottobre Maranello fornirà le prime informazioni sulla Ferrari elettrica che però vedremo davvero solamente nel 2026.

[Foto spia: Walter Vayr (Gabetz Spy Unit)]