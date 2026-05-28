Ferrari Luce: nonostante le critiche, esaurito in poche ore l'evento per il pubblico

La Ferrari Luce fin dal giorno della presentazione, lo scorso lunedì, continua a dividere il pubblico suscitando discussioni e commenti in tutto il mondo. In molti casi anche piuttosto ironici, come testimoniano i numerosi meme che hanno per protagonista la nuova vettura o il marchio del Cavallino.

Su un piano, comunque, Ferrari sembra aver già vinto: quello dell’interesse da parte del pubblico. La nuova elettrica in questi giorni genera interazioni sui social e visualizzazioni sui media, ma è anche protagonista nelle cosiddette “chiacchere da bar”. L’attenzione che circonda la prima elettrica di Maranello è elevatissima e superiore a qualsiasi lancio di prodotto degli ultimi anni, compresa la Purosangue, un modello già di rottura per la Casa di Maranello. Tra l’altro, nel caso della Luce, il coinvolgimento non riguarda solo il mondo dell’auto, ma anche altri settori, a riprova che si tratta di un fenomeno mediatico trasversale.

L’interesse per il modello è confermato anche dalla velocità con cui sono stati esauriti i posti disponibili per l’evento di apertura al pubblico, il prossimo sabato 30 maggio dalle 16.30 alle 22.30 nella suggestiva cornice della Vela di Calatrava, a Tor Vergata. Per vedere dal vivo la nuova Ferrari Luce, in modo del tutto gratuito, era necessario unicamente la registrazione sul sito dedicato. Tutti gli slot orari sono stati riempiti in pochissimo tempo.

I fortunati che sono riusciti a prenotarsi potranno vivere un’esperienza immersiva che permetterà di approfondire il design e le componenti tecnologiche della vettura. La Ferrari Luce sarà esposta accanto a modelli storici del marchio. Inoltre, i visitatori avranno la possibilità di formulare un giudizio obiettivo sulla vettura vedendola finalmente dal vivo.