Ferrari Luce, presentata a Mattarella la prima elettrica di Maranello

Per rendere ancor più indelebile il ricordo del lancio della Luce il management della Casa modenese ha scelto di accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Roma, per mostrare le soluzioni all’avanguardia della vettura.

Il presidente John Elkann, il vice presidente Piero Ferrari e l’amministratore delegato Benedetto Vigna, con altri dirigenti e tecnici dell’azienda, hanno ricevuto Mattarella che è apparso incuriosito davanti alle goffe forme dell’auto da 550.000 euro. Una cifra che avrebbe potuto essere giustificata davanti ad un’opera d’arte su quattro ruote, ma la Luce passerà alla storia come la vettura con la peggiore accoglienza di tutti i tempi.

Presente anche Piero Ferrari

Il Presidente della Repubblica ha preso parte alla presentazione al Quirinale, dove ha toccato con mano la qualità dei materiali dell’abitacolo della Luce. Dopo aver osservato il design e aver ascoltato le indicazioni di Vigna ed Elkann, Sergio Mattarella si è seduto sia sul sedile del conducente, per poi scambiare delle riflessioni con il figlio di Enzo.

L’incontro si è svolto in un contesto istituzionale e ha permesso di illustrare al Capo dello Stato tutte le caratteristiche della Ferrari più divisiva di sempre. La Luce avrebbe dovuto spingere il marchio del Cavallino nell’era green, aprendo una nuova frontiera in linea con la tradizione ma ha scatenato un putiferio di commenti negativi per una estetica che non ha convinto puristi e progressisti.

Primo contatto con la gente

La Casa modenese, per la prima volta, presenterà il modello in un evento aperto al grande pubblico, pensato come omaggio alla Capitale. Sabato 30 maggio, i visitatori potranno andare alla scoperta gratuitamente alla scoperta della Ferrari Luce. L’esperienza immersiva, spinta dall’Agenzia del demanio e da Roma Capitale, comincerà con un’esposizione delle componenti tecnologiche e di design delle vetture, con ulteriori approfondimento sulle soluzioni inedite.

Una volta fatta la visita guidata, i partecipanti potranno dare uno sguardo anche ad altri modelli leggendari della storia di Ferrari. L’evento, a partire dalle ore 21, offrirà un light show che mostrerà l’architettura avveniristica dell’edificio. Per chi fosse incuriosito dalle linee della Luce vi consigliamo di recarvi con largo anticipo anche per toccare con mano il lavoro compiuto a Maranello.

John Elkann, dopo l’incontro con Mattarella, ha annunciato: