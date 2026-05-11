Piero Ferrari avvistato al volante della nuovissima F80

Ogni giorno sui social scorrono migliaia di video di supercar, restomod particolari e auto da sogno. Ma non tutti hanno la stessa forza attrattiva. Quando si parla di Ferrari c’è sempre qualcosa in più, di diverso, di magico. Il caso del video diventato virale che mostra Piero Ferrari (figlio di Enzo Ferrari e vicepresidente del Cavallino Rampante) al volante di una Ferrari F80 rossa, è solo l’ultimo esempio.

La Ferrari F80

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La F80 è l’erede della LaFerrari, la sesta hypercar nella storia del marchio dopo 288 GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari stessa. È prodotta in soli 799 esemplari, tutti già venduti, a un prezzo base di circa 3,6 milioni di euro. Il powertrain è un sistema ibrido composto da un V6 biturbo da 3,0 litri da 900 CV abbinato a tre motori elettrici (uno integrato nel cambio a doppia frizione, due sull’asse anteriore) per una potenza complessiva di 1.200 CV e 850 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate dicono tutto il resto. Lo scatto da 0 a 100 km/h è di 2,15 secondi, quello da 0 a 200 km/h di 5,75 secondi e la velocità massima di 350 km/h.

Il design è immediatamente riconoscibile per la banda nera sul cofano (elemento stilistico condiviso con la Ferrari 12Cilindri) e per un’aerodinamica che non lascia nulla al caso. Ogni superficie è progettata per gestire i flussi d’aria a velocità estreme, con un’ala posteriore attiva che si solleva dalla carrozzeria oltre gli 80 km/h.

Vedere Piero Ferrari alla guida della F80 ha qualcosa di simbolico. È l’uomo che porta avanti il nome del padre in un’azienda che, dal garage di Maranello, è diventata uno dei brand più riconoscibili al mondo.