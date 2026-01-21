Questa Ferrari Enzo Giallo Modena ha scritto un nuovo record: quasi 18 milioni di dollari all'asta

Quasi 18 milioni di dollari, tanto ha dovuto pagare un facoltoso collezionista che si è aggiudicato ad un’asta organizzata da Mecum Auctions una Ferrari Enzo Giallo Modena. Si tratta di una delle vetture del Cavallino Rampante della collezione Phil Bachman che ha infranto ogni record dato che il precedente primato per una Enzo venduta all’asta era di circa 6 milioni di dollari.

UNA FERRARI ENZO SPECIALE

Più nello specifico, la supercar è stata acquistata per 17.875.000 dollari che al cambio sono 15.255.418 euro. Ma perché si è arrivati ad una cifra così elevata? Per quanto la Ferrari Enzo sia una supercar speciale, questo esemplare lo era ancora di più. Ha percorso solo 1.044 km ed è una delle sole 127 unità prodotte per il mercato statunitense. Inoltre, è una delle sole 36 vetture verniciate nella particolare tonalità Giallo Modena e ha collezionato numerosi premi nel corso degli anni. La Ferrari Enzo della collezione di Phil Bachman si caratterizza poi anche per un altro aspetto molto particolare.

Infatti, è una delle pochissime Enzo ad essere dotata di diverse personalizzazioni montate direttamente in fabbrica. Ferrari ha pure dotato gli interni di particolari sedili bicolore Rosso e Giallo. Insomma, un esemplare con tante caratteristiche che hanno permesso di fare salire il prezzo ad una quotazione davvero record.

LE ALTRE FERRARI ALL’ASTA

La Ferrari Enzo da record era solo una delle vetture del Cavallino Rampante della collezione Bachman ad essere venduta all’asta. Infatti, una Ferrari 288 GTO è stata battuta all’asta per 8,525 milioni di dollari. Una Ferrari F40 con soli 737 km percorsi è stata aggiudicata a 6,6 milioni di dollari. Sono serviti, invece, 12,21 milioni di dollari per una Ferrari F50 e 6,71 milioni di dollari per una LaFerrari Coupé (11 milioni di dollari per la versione Aperta). Un acquirente ha pagato anche 3,96 milioni di dollari per una Ferrari 599 GTO. Andando avanti, sono serviti 1,98 milioni di dollari per una Ferrari 430 Scuderia Spider 16M e 1,155 milioni di dollari per una Ferrari 360 Challenge Stradale.