Novità Skoda Kamiq, arrivano le versioni Your Way e Be More: ecco dotazioni e tutti i prezzi
Per la Skoda Kamiq arrivano due nuovi allestimenti destinati solamente al mercato italiano: ecco caratteristiche e prezzi
Per la Skoda Kamiq arrivano novità. Infatti, la casa automobilistica ha annunciato l’introduzione delle nuove versioni Your Way e Be More, esclusive per il solo mercato italiano. Entrambe, sono abbinabili a tutte le motorizzazioni del SUV e possono essere già ordinate.
SKODA KAMIQ YOUR WAY: CARATTERISTICHE
Questo allestimento si riconosce per una dotazione che prevede cerchi in lega da 17 pollici, in color argento o bruniti e per i lettering sul portellone in colore nero. Si basa sull’allestimento Selection ed in più troviamo il climatizzatore automatico bi-zona, la vernice metallizzata e i protocolli wireless Android Auto e Apple CarPlay per smartphone compatibili, che possono essere agevolmente ricaricati grazie a 4 porte USB-C da 45W.
SKODA KAMIQ BE MORE: CARATTERISTICHE
Su questo modello, la dotazione prevede la finitura nero lucido della calandra e delle calotte degli specchi retrovisori ed è caratterizzato dalla verniciatura nera del tetto e dalla vetratura posteriore oscurata. Ci sono anche cerchi da 17 pollici con un design specifico. Di serie troviamo pure i servizi Care Connect per l’accesso remoto alla vettura tramite app, la retrocamera e i sensori di parcheggio anteriori.
MOTORI
Come accennato all’inizio, queste due nuove versioni della Skoda Kamiq possono essere abbinate con tutte le motorizzazioni in gamma e cioè il 1.0 TSI 95 CV e 115 CV anche DSG e il 1.5 TSI Evo2 150 CV sia manuale sia DSG.
PREZZI
Si parte dai 26.950 euro della Kamiq 1.0 TSI Your Way con motore da 95 CV. Di seguito il completo listino aggiornato del SUV come da comunicato della casa automobilistica.
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Your Way 95 CV: 26.950 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Be More 95 CV: 28.250 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Selection 115 CV: 26.800 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Your Way 115 CV: 28.250 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Be More 115 CV: 29.550 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Monte Carlo 115 CV: 31.300 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Selection DSG 115 CV: 28.350 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Your Way 115 CV: 29.800 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Be More DSG 115 CV: 31.100 euro
- Skoda Kamiq 1.0 TSI Monte Carlo DSG 115 CV: 32.850 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Selection 150 CV: 28.350 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Your Way 150 CV: 29.800 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Be More 150 CV: 31.100 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Monte Carlo 150 CV: 32.850 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Selection DSG 150 CV: 29.950 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Your Way DSG 150 CV: 31.400 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Be More DSG 150 CV: 32.700 euro
- Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT Monte Carlo DSG 150 CV: 34.450 euro