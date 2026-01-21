Novità Skoda Kamiq, arrivano le versioni Your Way e Be More: ecco dotazioni e tutti i prezzi

Per la Skoda Kamiq arrivano novità. Infatti, la casa automobilistica ha annunciato l’introduzione delle nuove versioni Your Way e Be More, esclusive per il solo mercato italiano. Entrambe, sono abbinabili a tutte le motorizzazioni del SUV e possono essere già ordinate.

SKODA KAMIQ YOUR WAY: CARATTERISTICHE

Questo allestimento si riconosce per una dotazione che prevede cerchi in lega da 17 pollici, in color argento o bruniti e per i lettering sul portellone in colore nero. Si basa sull’allestimento Selection ed in più troviamo il climatizzatore automatico bi-zona, la vernice metallizzata e i protocolli wireless Android Auto e Apple CarPlay per smartphone compatibili, che possono essere agevolmente ricaricati grazie a 4 porte USB-C da 45W.

SKODA KAMIQ BE MORE: CARATTERISTICHE

Su questo modello, la dotazione prevede la finitura nero lucido della calandra e delle calotte degli specchi retrovisori ed è caratterizzato dalla verniciatura nera del tetto e dalla vetratura posteriore oscurata. Ci sono anche cerchi da 17 pollici con un design specifico. Di serie troviamo pure i servizi Care Connect per l’accesso remoto alla vettura tramite app, la retrocamera e i sensori di parcheggio anteriori.

MOTORI

Come accennato all’inizio, queste due nuove versioni della Skoda Kamiq possono essere abbinate con tutte le motorizzazioni in gamma e cioè il 1.0 TSI 95 CV e 115 CV anche DSG e il 1.5 TSI Evo2 150 CV sia manuale sia DSG.

PREZZI

Si parte dai 26.950 euro della Kamiq 1.0 TSI Your Way con motore da 95 CV. Di seguito il completo listino aggiornato del SUV come da comunicato della casa automobilistica.