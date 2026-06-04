Skoda Peaq: svelati i bozzetti dell’inedito SUV elettrico

Skoda ha pubblicato i primi bozzetti del design esterno della nuova Peaq, un inedito SUV elettrico a sette posti che diventerà la nuova ammiraglia del marchio. Da quello che si evince dagli sketches, la presenza su strada del SUV sarà imponente e sarà caratterizzata da superfici ampie e definite, oltre che da una firma luminosa distintiva.

La vettura è stata sviluppata applicando i principi del nuovo linguaggio estetico Modern Solid, che abbiamo già visto sui più recenti modelli del marchio. Karl Neuhold, Responsabile del Design Esterno di Skoda Auto, ha dichiarato:

Nel progettare gli esterni della Skoda Peaq, abbiamo applicato con coerenza il linguaggio stilistico Modern Solid, combinando linee pulite, proporzioni equilibrate ed elementi distintivi. Le superfici scolpite con precisione e i dettagli strutturati creano un’immagine sicura e senza tempo, mentre elementi caratteristici come i fari a forma di T e il Tech-Deck Face esprimono l’identità di Skoda in questa nuova era elettrica.

Nello specifico, il frontale della Peaq si distingue per i sottili fari a forma di T che si integrano perfettamente con la Tech-Deck Face di Skoda. Tutti questi elementi costituiscono un motivo distintivo a forma di anello che si contrappone alla linea del paraurti inferiore creando tensione e al contempo equilibrio. Il profilo laterale dell’auto è invece caratterizzato da una linea di cintura alta e da ampi montanti D, che contribuiscono a sottolineare la stabilità della vettura.

Lo stile della parte posteriore richiama fedelmente l’anteriore, con i fanali a forma di T e il caratteristico elemento di connessione che crea un motivo ad anello. La presentazione della nuova Skoda Peaq è in programma per il prossimo 23 giugno a Monnetier-Mornex, in Francia.