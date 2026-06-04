McLaren Artura 1000GP By MSO: il significato dietro la livrea

I ragazzi di McLaren Special Operations (MSO) hanno reso omaggio alla storia del team di F1 con una edizione limitata che strizza l’occhio agli appassionati di Motorsport. Il team campione del mondo in carica taglierà il traguardo dei 1000 GP e la vettura con la livrea esclusiva rispecchia le tonalità della monoposto papaya. Dettagli fatti su misura e una placca metallica anodizzata color arancio completano l’elaborazione di una Artura da collezione.

Nella storica tappa del Principato McLaren punterà al massimo traguardo con il campione del mondo Lando Norris, sperando di estrarre il potenziale anche di Oscar Piastri. La Artura in edizione limitata, curata da MSO, presenta una livrea esterna su misura, creata per rafforzare il legame con la pista.

Know-how corsaiolo

Ispirata alla monoposto di F1 MCL40, la supercar sarà condotta nell’iconico tracciato cittadino del Principato dai piloti del team di Formula 1 Lando Norris e Oscar Piastri. Una colorazione in cui spicca la scritta 1000GP sul cofano, le fiancate inferiori e le calotte degli specchietti retrovisori, mentre un dettaglio a righe sottili a contrasto è presente sia sullo splitter anteriore che sul diffusore posteriore.

Il team McLaren è tornato grande nella scorsa era ibrida delle vetture ad effetto suolo, credendo nella possibilità di piegare lo strapotere della Red Bull Racing e di Mercedes, fornitore storico delle Power Unit in F1. La perseveranza di Zack Brown, Andrea Stella e di tutti gli uomini che lavorano nella squadra di F1 ha portato alla creazione di un gioiello per pochi eletti.

Non dovrebbero esserci aggiornamenti lato meccanico, per cui il propulsore ibrido plug-in dovrebbe essere lo stesso delle altre Artura. Un’unità composta da un V6 3.0 sovralimentato accoppiato ad un comparto elettrico ricaricabile, per una potenza totale di 700 CV ed una coppia di 720 Nm che spingono la supercar britannico fino a 330 km/h.

Frutto di un lavoro appassionato

Nick Collins, Amministratore Delegato, McLaren Group Holdings, ha dichiarato: “Le auto da corsa e quelle stradali sono sempre state plasmate dalla stessa mentalità in McLaren, e la McLaren Artura 1000GP by MSO celebra questo fondamento condiviso. Riflette l’ambiente creato da Bruce: un ambiente basato sull’ambizione collettiva, sull’eccellenza ingegneristica e su un approccio unitario al progresso. Grazie a questo obiettivo comune, i nostri team continuano a realizzare veicoli che portano avanti il ​​suo spirito. La McLaren Artura 1000GP by MSO è una testimonianza di questa eredità e offre ai nostri clienti un legame significativo con la MCL40 in un momento così importante.”

Spicca all’interno della vettura una targa commemorativa in una speciale tonalità metallizzata color papaya che celebra l’eccezionale traguardo raggiunto da McLaren Racing in Formula 1. Il pilota Bruce McLaren fondò la Scuderia di Woking come una piccola squadra indipendente di uomini appassionati e con una idea chiara: lavorare rapidamente e a stretto contatto per costruire meglio. Campioni come Hunt, Lauda, Prost, Senna, Hakkinen, Hamilton hanno forgiato il mito. Con 10 titoli mondiali costruttori e 203 vittorie in gara McLaren può andare fiera della sua storia nella massima categoria del Motorsport.