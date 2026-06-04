Lexus ES 2026: ora è elettrica e full hybrid di sesta generazione

La Lexus ES arriva all’ottava generazione e si evolve profondamente introducendo una nuova direzione per quanto riguarda sia il linguaggio di design che tecnologia. La berlina di lusso del marchio giapponese vuole diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento E, creando un’alternativa alla concorrenza tedesca.

Più lunga e completamente ridisegnata

Realizzata sulla piattaforma globale K di Lexus, la nuova ES presenta dimensioni notevolmente aumentate rispetto al passato: la lunghezza arriva a 5.14 metri, mentre il passo è di 2.95 metri, a tutto vantaggio di un abitacolo ancora più spazioso. Ispirata alla concept car LF-ZC, la vettura incarna la filosofia “Clean Tech & Elegance", coniugando l’eleganza classica di una berlina di rappresentanza con le innovazioni dell’era elettrificata.

Il design degli esterni è caratterizzato da un frontale ribassato con la caratteristica calandra a clessidra e inediti gruppi ottici a doppia L. La vista laterale termina in un posteriore dalla linea fluida priva del classico “gradino" per il baule. La coda presenta gruppi ottici collegati da una barra luminosa continua (coast-to-coast) ed è caratterizzata da un’attenta cura aerodinamica, come dimostrano le alette poste nel sottoscocca.

Atmosfera da lounge

Nell’abitacolo la nuova Lexus ES 2026 accoglie il conducente e i passeggeri nel rispetto dei principi tradizionali dell’ospitalità giapponese Omotenashi, che cerca di anticipare e soddisfare ogni esigenza dell’ospite. La plancia si sviluppa attorno al conducente integrando un display digitale da 12,3 pollici per la strumentazione e uno schermo multimediale centrale da 14 pollici. Lo stile estremamente minimalista è ulteriormente valorizzato dall’introduzione della tecnologia Hidden Touch: si tratta di particolari interruttori che rimangono non visibili fino all’accensione del veicolo. A bordo si ritrova l’atmosfera di una vera e propria lounge, grazie ai materiali pregiati come la nuova finitura Bamboo Layering e a optional eclusivi come il Lexus Climate Concierge dotato di tecnologia purificatrice nanoeX e l’impianto audio Mark Levinson con 17 altoparlanti.

Elettrica e full hybrid

La nuova Lexus ES è disponibile con due opzioni di alimentazione: elettrico e full hybrid di sesta generazione, quest’ultimo al debutto su un modello del marchio Lexus. In particolare, la gamma si articola su tre versioni:

ES 350e: elettrica a trazione anteriore, in grado di sviluppare 224 CV con una batteria da 77 kWh.

a trazione anteriore, in grado di sviluppare 224 CV con una batteria da 77 kWh. ES 500e : versione top di gamma dotata di trazione integrale intelligente DIRECT4 e con una potenza di 343 CV. Questa variante introduce l’Interactive Manual Drive, un sistema che ricrea virtualmente le cambiate di un manuale per offrire un’esperienza di guida più coinvolgente.

: versione top di gamma dotata di trazione integrale intelligente DIRECT4 e con una potenza di 343 CV. Questa variante introduce l’Interactive Manual Drive, un sistema che ricrea virtualmente le cambiate di un manuale per offrire un’esperienza di guida più coinvolgente. ES 300h: motorizzazione Full Hybrid Lexus di sesta generazione, basata su un 2.5 quattro cilindri e con una potenza di 196 CV; disponibile per la prima volta anche con la trazione integrale E-Four.

Tecnologia e connettività

La nuova ES fa un balzo in avanti anche per quanto riguarda la sicurezza e la connettività. È infatti la prima Lexus a prevedere il sistema multimediale LexusConnect di nuova generazione, che integra servizi cloud, la nuova Smart Digital Key+ e la possibilità di effettuare registrazioni video della guida con il Drive Recorder. Sul fronte della sicurezza, la protezione attiva è affidata all’ultima evoluzione del Lexus Safety System+, che comprende inedite funzioni predittive come l’assistenza all’uscita sicura, il Front Cross Traffic Alert e il sistema di fermo di emergenza alla guida (EDSS), in grado di far accostare il veicolo in totale autonomia in caso di malore del guidatore.

Il lancio commerciale sul mercato italiano è previsto nei prossimi mesi. I prezzi per il nostro Paese al momento non sono stati comunicato dalla Casa giapponese.