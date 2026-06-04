Lotus Eletre X: prezzi e allestimenti per l’Italia

La variante più avanzata dell’Hyper-SUV britannico introduce un’innovativa tecnologia ibrida. Obiettivo combinare prestazioni da supercar con un’autonomia di oltre 1.200 chilometri. Missione compiuta ma a che prezzo?

Il marchio britannico, sotto il controllo del Gruppo Geely, ha svelato la Eletre X che offre per la prima volta l’architettura X-Hybrid, un sistema ibrido plug-in di nuova generazione progettato per garantire piacere di guida e una estrema autonomia con l’aggiunta di una ricarica ultra-rapida. In Italia, gli ordini sono già aperti con le prime consegne previste nell’ultimo trimestre del 2026.

L’architettura X-Hybrid

Il punto di forza del mastodontico SUV è il sistema X-Hybrid, una soluzione che abbraccia un’architettura elettrica a 900V a un generatore di bordo da 150 kW alimentato da un motore turbo benzina da 2,0 litri. A differenza dei sistemi ibridi classici, X-Hybrid non si limita al recupero energetico, ma utilizza una strategia attiva di generazione continua di energia durante la guida. Le caratteristiche chiave del sistema sono le seguenti: batteria ad alta scarica 11C, generatore a combustione da 150 kW, motore turbo 2.0 litri come range extender con una gestione impeccabile dei flussi energetici.

La vettura a ruote alte offre fino a 350 km in modalità 100% elettrica, oltre 1.200 km di autonomia combinata WLTP e la possibilità di viaggiare su lunghe tratte senza ansia. Per chi cerca performance top senza rinunciare alla spinta termica. La propulsione è affidata a due motori elettrici con batteria da 70 kWh e a un turbo benzina da 2,0 litri come range extender. La vettura pesa tra i 2.550 e 2.615 kg ed è lontana dai concetti di Chapman del “Less is more”. Con la svolta strategica, il costruttore vuole continuare a offrire performance in linea con la tradizione. Con una potenza complessiva di 952 CV (700 kW) la Eletre X raggiunge una coppia massima 935 Nm, offrendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, da 0 a 200 km/h in 11 secondi per una top speed di 230 km/h.

Ricarica rapida

Bastano 9 minuti per passare dal 20 al 80% e la Eletre X supporta infrastrutture fino a 350 kW DC, palesando una potenza di ricarica massima fino a 436 kW. Numeri importanti per chi cerca una vettura in grado di affrontare qualsiasi superficie con una ideale gestione energetica. La vettura vanta sospensioni pneumatiche a doppia camera, ammortizzatori adattivi, telaio a doppio braccio oscillante anteriore, impianto frenante Brembo a 6 pistoncini e una aerodinamica curata nel dettaglio.

La vettura presenta anche uno spoiler attivo posteriore che può generare fino a 120 kg di carico aerodinamico, migliorando stabilità e frenata. Grazie a un lavoro di ottimizzazione strutturale e alla nuova piattaforma, la Eletre X risulta fino a 120 kg più leggera rispetto alla versione Eletre 900, sebbene abbia un peso consistente. La dotazione di serie include, tra le altre cose, un impianto audio KEF con 23 altoparlanti e la funzione Vehicle-to-Load (V2L). Il SUV in versione ibrida con range extender va ad affiancare la variante elettrica con prezzi compresi tra 99.990 e 123.990 euro.