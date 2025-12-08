La Lotus Esprit rinasce con un motore V8 biturbo da 400 CV a 500 mila euro

L’azienda inglese Encor ha presentato la nuova Series 1. Basta vedere le immagini della vettura per capire di cosa si tratta e cioè di un progetto di restomod basato sulla Lotus Esprit. Ne saranno realizzate 50 unità ad un prezzo di partenza alla portata di pochi dato che si parla di 430 mila sterline che al cambio sono circa 492 mila euro. Non è comunque il prezzo finale dato che non è comprensivo delle tasse, dell’auto originale da trasformare e di eventuali personalizzazioni richieste dal cliente.

UN PROGETTO DAVVERO UNICO

Sebbene la nuova Encor Series 1 sia una rivisitazione della prima Esprit, la sua base è in realtà quella dell’ultima serie (la quarta). La scelta è stata fatta, spiega l’azienda inglese, perché questo modello utilizzava una versione più avanzata del telaio con una struttura più resistente. Sebbene l’auto sportiva di Encor sembri quasi identica alla Series 1 originale (ne condivide addirittura le dimensioni), ha una carrozzeria completamente nuova. La carrozzeria del modello originale è stata infatti rimossa e al suo posto ne è stata integrata una totalmente nuova realizzata in fibra di carbonio, creata seguendo le specifiche della S1.

Nuovi sono anche i cerchi, così come i fari (a LED). Il lavoro svolto è stato portato avanti per preservare il DNA del modello originale, introducendo, però, alcuni elementi più moderni. Proprio l’abitacolo è un mix di elementi vecchi e di elementi nuovi. Salendo a bordo troviamo infatti un infotainment verticale da 10,1 pollici che affianca una strumentazione digitale da 10,25 pollici. Troviamo poi un selettore del cambio con pomello in legno, uno specchietto retrovisore in stile anni ’70 e le leve degli indicatori di direzione originali.

MOTORE

Il motore V8 biturbo di 3,5 litri di cilindrata è stato rivisto utilizzando nuovi pistoni, turbocompressori e iniettori. Grazie a questo lavoro, la potenza è stata portata a 400 CV. Il tutto è abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti che è stato rivisto completamente e rinforzato per gestire la maggiore potenza. L’azienda ha aggiunto anche un differenziale autobloccante. La sportiva presenta un peso a secco di 1.200 kg. Grazie a questo lavoro, la vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 280 km/h. Le consegne sono attese tra il 2026 e il 2027.