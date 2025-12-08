Cerca

Verti entra in modalità Natale: 10% di sconto sulla polizza auto online

Federico Pisanu
Pubblicato il 8 dic 2025

Verti è un’assicurazione auto online che fa parte del Gruppo assicurativo spagnolo MAPFRE. Negli ultimi anni si sta facendo largo anche in Italia, grazie a una serie di interessanti offerte e a prezzi concorrenziali. Tra queste c’è anche il 10% di sconto web per chi effettua un preventivo sul sito e completa l’acquisto della polizza auto tramite carta di credito, bonifico bancario o PayPal.

Il calcolo del preventivo avviene direttamente sul sito ufficiale di Verti. Tutto quello che bisogna fare è digitare il numero di targa del veicolo e la data di nascita del proprietario, al resto penserà il sistema automatico. Per l’elaborazione del preventivo in genere trascorrono solo una manciata di secondi.

Le altre offerte di Natale firmate Verti

Agli automobilisti che devono rinnovare la propria polizza auto, la compagnia assicurativa online Verti propone anche altre offerte. Una di queste è il pagamento in dodici rate mensili, così da poter dilazionare la spesa su tutto l’anno, soluzione ideale per quanti hanno un budget limitato.

Un’altra offerta proposta dall’assicurazione Verti è il pacchetto Tutela legale base e Assistenza stradale deluxe al prezzo scontato di 39,99 euro. La promozione è valida fino al 15 dicembre per tutti gli automobilisti che sottoscrivono una nuova polizza auto online con Verti.

Segnaliamo, infine, che ogni preventivo Verti è personalizzato, dal momento che si basa sullo storico di ciascun automobilista e sul veicolo da assicurare. Inoltre, è possibile completare la polizza in base alle garanzie accessorie di cui si ha reale bisogno.

