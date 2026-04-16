Rinnovo polizza auto: ecco come ottenere fino al 36% di sconto sul premio RC Auto

Chi in questi giorni deve rinnovare la propria polizza auto e intende risparmiare rispetto a quella attuale può rivolgersi a Verti, assicurazione online del gruppo internazionale MAPFRE che offre uno sconto fino al 36% sul premio RC Auto. Per beneficiare della scontistica massima occorre soddisfare alcuni determinati requisiti, tra cui il possesso di un’auto del marchio Dacia.

Per tutti gli utenti, poi, Verti offre il 10% di sconto web effettuando sia il preventivo che l’acquisto sul sito ufficiale: gli unici dati richiesti per il preventivo sono il numero di targa del veicolo e la data di nascita del proprietario, mentre per quanto riguarda il pagamento sono accettati carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

I requisiti per riscattare il 36% di sconto

Il primo requisito da soddisfare è essere nuovi clienti dell’assicurazione online Verti, dopodiché occorre essere in possesso di un’auto Dacia la cui immatricolazione sia successiva al 1° agosto 2025, avere la prima classe di merito e uno storico di undici anni di assicurazione senza incidenti stradali.

Per beneficiare della scontistica massima proposta da Verti in promo fino alla metà del mese di maggio occorre infine aggiungere le seguenti garanzie accessorie: furto e incendio, infortuni del conducente, tutela giudiziaria, assistenza stradale e opzione carrozzerie convenzionate. Infine vale il discorso già affrontato prima per il 10% di sconto web: preventivo e acquisto vanno completati online sul sito ufficiale della compagnia.

Al momento del pagamento gli automobilisti possono scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Se la scelta ricade sulla seconda opzione, grazie a #VERTIARATE è possibile pagare la propria polizza auto in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Detto questo, in conclusione vi confermiamo che se non disponete di tutti i requisiti richiesti per il 36% di sconto, potete comunque usufruire di altre percentuali di sconto convenienti. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata all’offerta in corso.