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Polizza auto in scadenza? Ecco i requisiti per uno sconto del 36%

La lista dei requisiti da soddisfare per beneficiare del 36% di sconto sul premio annuale dell'RC Auto con Verti.

Polizza auto in scadenza? Ecco i requisiti per uno sconto del 36%
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Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 apr 2026

Gli utenti che hanno la polizza auto in scadenza e intendono risparmiare con un’assicurazione online conveniente e affidabile possono valutare la promo di Verti, compagnia appartenente al colosso assicurativo internazionale MAPFRE. L’attuale iniziativa consente di risparmiare fino al 36% sul premio annuale RC Auto rispettando determinati requisiti, tra cui il possesso di un’auto Dacia e la prima classe di merito.

Inoltre Verti offre il 10% di sconto web immediato a tutti gli automobilisti che effettuano il preventivo e l’acquisto direttamente sul sito ufficiale. Lo sconto viene applicato in automatico a ciascuna bozza del preventivo, mentre tra i metodi di pagamento accettati vi sono carta di credito, PayPal e bonifico bancario.

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La lista dei requisiti per ottenere la scontistica massima

Per risparmiare il 36% sul premio RC Auto stipulando una nuova assicurazione online con Verti occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  • Nuovi clienti della compagnia assicurativa spagnola Verti
  • Titolari di un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025
  • Ultimi undici anni di assicurazione senza sinistri stradali
  • Aggiunta delle garanzie accessorie Furto e incendio, Tutela legale, Infortuni del conducente, Assistenza stradale, più Opzione carrozzerie convenzionate
  • Preventivo e acquisto direttamente sul sito verti.it utilizzando uno dei tre metodi di pagamento disponibili tra carta di credito, bonifico bancario o PayPal

Il calcolo del preventivo avviene nel giro di pochi secondi. Le uniche informazioni richieste sono la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario: da questi dati il sistema elaborerà in automatico tre diverse proposte in base al numero e alla tipologia di garanzie accessorie presenti (l’unica garanzia obbligatoria, lo ricordiamo, è la Responsabilità Civile).

Tornando infine al pagamento, Verti consente ai suoi clienti di scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure optare per il pagamento a rate. In quest’ultimo caso si potrà decidere tra rate mensili, trimestrali e semestrali.

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