Lepas L6: in anteprima europea alla Milano Design Week

Il marchio Lepas ha presentato durante la Milano Design Week 2026 la L6 in anteprima per l’Europa. Si tratta di un SUV dell’inedito brand del Gruppo Chery (a cui appartiene anche Omoda & Jaecoo) che propone veicoli elettrificati di fascia premium. La Lepas L6 sarà disponibile sia con motorizzazione plug-in hybrid, che con motore 100% elettrico. Per tutta la durata della Design Week, dal 21 al 26 aprile, il pubblico potrà conoscere da vicino la novità Lepas nell’ambito dell’esposizione allestita in Via Vigevano 18.

Design all’insegna dell’eleganza

Il nome stesso dell’evento di presentazione europea, “Here’s to Elegance”, richiama il tema della serata, vale a dire l’eleganza. Un filo conduttore che porta direttamente all’ultima novità del marchio cinese, che fa dello stile una delle sue caratteristiche distintive. A Milano è infatti stato presentato il linguaggio stilistico Leopard Aestetics, che definisce le linee della nuova L6. Il richiamo al leopardo è insito nel DNA di Lepas, il cui nome è l’unione di “Leopard” e “Passion”.

Con una lunghezza di 4,55 metri, una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,68 m, la Lepas L6 si inserisce nel cuore del segmento dei SUV premium di medie dimensioni. Sotto la carrozzeria si nasconde la piattaforma multi-energy Lex, sviluppata internamente dal gruppo Chery, che permette di montare diverse tipologie di propulsione elettrificata. Sebbene il debutto avvenga con una motorizzazione ibrida plug-in, Lepas ha già confermato che successivamente la gamma sarà completata da una versione full electric.

Una plug-in da 279 CV

Il cuore della Lepas L6 è rappresentato da un sistema ibrido plug-in avanzato. Un motore 1.5 TGDi turbobenzina da 143 CV viene abbinato a un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e una batteria da 18,4 kWh. Con una potenza complessiva di 205 kW (279 CV), la Casa cinese dichiara per la L6 un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 179 km/h. Sebbene la percorrenza in modalità puramente elettrica non sia stata ancora comunicata, l’autonomia totale (dichiarata) raggiunge i 1.200 km complessivi.

Due allestimenti

La gamma di allestimenti della Lepas L6 si declinano su due livelli di equipaggiamento molto completi già di serie. La versione d’accesso, denominata Pure, offre di serie cerchi di alluminio da 19 pollici, fari Full LED, guida assistita di livello 2, un sistema di infotainment con schermo da 13,2 pollici e la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Per chi cerca un allestimento più lussuoso, la versione Premium aggiunge cerchi da 20 pollici, interni in ecopelle, un impianto audio Sony a 8 altoparlanti, tetto panoramico e sedili anteriori climatizzati.

Quando arriva

I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma le indiscrezioni suggeriscono un posizionamento premium, ma competitivo rispetto alla concorrenza europea. Indicativamente si parla di un prezzo superiore di circa 1.500 euro rispetto ai modelli degli altri marchi di Chery, Omoda e Jaecoo. Le prime consegne sono previste per la fine dell’estate 2026.