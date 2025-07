Chery lancerà un nuovo marchio in Italia: nel 2026 è in arrivo LEPAS. Si partirà con 3 SUV

Chery ha grandi ambizioni per il mercato europeo. Attraverso il marchio Omoda & Jaecoo si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio. Ma il Gruppo cinese non intende fermarsi e nel 2026 lancerà un ulteriore marchio che sarà commercializzato anche in Italia. Si chiama LEPAS e all’inizio offrirà tre SUV. I dettagli ancora non si conoscono e ovviamente saranno comunicati nel corso dei prossimi mesi ma questa novità è importante perché fa capire come Chery intenda accelerare ulteriormente per crescere sempre più velocemente in Italia e in tutto il Vecchio Continente. Cosa sappiamo di LEPAS?

UN NUOVO MARCHIO PER CRESCERE IN EUROPA

Questo nuovo marchio del Gruppo Chery era stato lanciato nel corso del Salone di Shanghai che si era svolto alla fine del mese di aprile. LEPAS è stato presentato come une quindi non sarà limitato solamente all’Europa. L’azienda cinese raccontò che il, simboleggiando “dinamismo e vitalità, bilanciando eleganza e fervore“. I modelli sotto questo marchio si caratterizzeranno per un linguaggio di design chiamato “Leopard Aesthetics".Cosa vedremo arrivare in Italia? Il primo modello LEPAS sarà un. Di lui sappiamo che. Insomma, quasi 4,7 metri di lunghezza, per un modello che entrerà nel segmento D. Inoltre, questo veicolo utilizzerà la stessa. Questo significa che potenzialmente potrà essere proposto con diverse opzioni di motorizzazioni per poter accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela. Infatti, sappiamo che sarà offerto con. I dettagli sono limitati. Il modello benzina pare che sarà proposto con un 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata. Molto interessante, invece, la Plug-in che sarà un “Super Ibrido" visto che permetterà un’autonomia combinata di 1.300 km. Per il modello elettrico si parla di 700 km di autonomia ma secondo il ciclo cinese CLTC. Il tutto va preso con le dovute cautele in attesa di saperne di più sulle precise specifiche per il mercato europeo.

Dopo LEPAS L8, dovrebbe essere il turno dei modelli L6 e L4 ma anche da questo punto di vista, si attendono conferme e maggiori dettagli direttamente dalla casa automobilistica.